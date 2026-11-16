‘Alix’, la película que recurre a la fantasía para contar la realidad de la guerra en Colombia

En A Vivir que son dos días, la directora y guionista Ana María Hermida habló sobre Alix, una película que aborda el reclutamiento infantil desde la perspectiva de una niña de 12 años, interpretada por Cristal Aparicio. La historia sigue a Alix, quien conoce a Conejo, un hombre que le promete una nueva familia y la convence de acompañarlo, sin saber que es un reclutador de menores para un grupo armado. En medio de la selva y la guerra, la niña encuentra en su imaginación una forma de enfrentar la violencia que la rodea.

La película incorpora elementos de Alicia en el país de las maravillas y de la mitología colombiana. Animales que hablan, criaturas fantásticas y personajes como La Llorona forman parte del universo que Alix construye para afrontar su realidad.

La directora explicó que, aunque inicialmente quería alejarse de las historias relacionadas con la guerra y el narcotráfico, encontró en el reclutamiento infantil una realidad que necesitaba contar. Para ella, es importante visibilizar esta problemática y, especialmente, las violencias adicionales que enfrentan las niñas durante el conflicto armado.

Sin embargo, su intención no es dejar al público sin esperanza, sino destacar la capacidad de las mujeres y niñas colombianas para salir adelante a pesar de las situaciones difíciles que han vivido. Como explicó: “Yo lo que quiero que la gente después de ver ‘Alix’, se acuerde de la resiliencia de la mujer colombiana, de la niña colombiana que sale adelante”.

Alix se estrenó en Colombia el 12 de noviembre y llegó a salas de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Valledupar y Tumaco, entre otras ciudades. En Bogotá, entre los espacios anunciados para su exhibición están la Cinemateca de Bogotá, Procinal Salitre Plaza y Cine Colombia Embajador. Los espectadores pueden consultar la programación directamente con cada exhibidor.