Luz Estrada estrena ‘Mamá, ¿dónde están los buñuelos?’, una comedia sobre la Navidad colombiana

Las discusiones en el grupo familiar de WhatsApp, los preparativos para la cena, las novenas y los buñuelos son algunas de las situaciones que dan vida a Mamá, ¿dónde están los buñuelos?, una obra escrita, dirigida e interpretada por Luz Estrada.

En A Vivir que son dos días, la actriz explicó que la propuesta combina elementos de stand-up y teatro. Durante la función interpreta a 17 personajes y acompaña sus historias con música, baile e interacción con el público. La idea es que los asistentes se diviertan y se identifiquen con las escenas al reconocer algunas de las costumbres que suelen vivir en sus propias familias.

La historia recorre distintos momentos de diciembre, desde los primeros preparativos para la Navidad hasta la llegada del 31 de diciembre. En este recorrido aparecen la búsqueda de regalos, los acuerdos para organizar la cena familiar, las discusiones por la cuota de la comida, los exnovios que reaparecen durante las fiestas y las tradiciones de fin de año.

Más allá de la comedia, la obra es un homenaje a la Navidad y a los encuentros familiares. Estrada contó que una de sus principales inspiraciones fue su tía Rosalvita, quien vivía con gran entusiasmo estas celebraciones y le transmitió ese cariño por la época decembrina.

Mamá, ¿dónde están los buñuelos? se estrenará el 26 de noviembre en la Sala Astoria del Teatro Astor Plaza, ubicado en la calle 67, entre carreras 11 y 13, en Bogotá. Las funciones serán los jueves y viernes a las 8:00 p. m., y los sábados a las 6:00 p. m. y 8:00 p. m. Las entradas están disponibles en www.entradasdeteatro.co/.