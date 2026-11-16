Margarita García Robayo explora la memoria familiar y sus raíces africanas en ‘Querida Sharik’

La escritora colombiana Margarita García Robayo recibió el Premio Herralde de Novela por Querida Sharik, una obra que parte de una experiencia personal para explorar la memoria familiar, la identidad y los orígenes de una mujer. La autora, quien reside en Buenos Aires desde hace más de 20 años, explicó cómo una prueba genética que identificó sus raíces ancestrales en Angola se convirtió en el punto de partida de esta historia, en la que también aborda las desigualdades sociales y los efectos del turismo en el Caribe.

La novela sigue a una mujer del Caribe colombiano que vive en el extranjero y, tras conocer los resultados de una prueba genética, decide investigar sus orígenes. Con la intención de acercar a sus hijos a esa historia familiar, organiza unas vacaciones en una isla caribeña, pero un cambio de planes de su exmarido la obliga a viajar sola. Durante su estadía comienza a escribir cartas a una antepasada angoleña y, posteriormente, a otras mujeres de su familia.

García Robayo explicó que el linaje identificado en la prueba genética corresponde a la línea materna. A partir de esa experiencia, decidió imaginar la vida de su antepasada y establecer una comunicación ficticia con ella mediante cartas. El ejercicio se extendió progresivamente hacia otras mujeres, como su abuela, su madre, su hermana y sus primas. Desde esa perspectiva, construyó un relato que conecta distintas generaciones y plantea preguntas sobre la pertenencia, la memoria y la manera en que las personas construyen su identidad.

Uno de los recursos narrativos de Querida Sharik es la escritura de cartas que la protagonista no tiene intención de enviar. La autora explicó que este mecanismo le da mayor libertad al personaje para abordar asuntos familiares y personales, además de construir una historia de origen que pueda transmitirles a sus hijos.

Otro de los ejes de la novela es la representación de los territorios turísticos y las desigualdades que enfrentan sus habitantes. García Robayo, nacida y criada en Cartagena, señaló que conoce de primera mano las diferencias entre los espacios acondicionados para los visitantes y las condiciones de vida de las comunidades locales.

La escritora describió una ciudad en la que los sectores destinados al turismo contrastan con zonas que presentan problemas de infraestructura, pobreza y abandono institucional. También mencionó el deterioro de las islas y la apropiación de algunos espacios por parte del sector privado. Para García Robayo, estas contradicciones no son recientes, sino que hacen parte de una realidad que ha observado durante décadas y que le interesa incorporar en su literatura desde una perspectiva distinta a la imagen tradicional de los destinos turísticos

La novela también tiene una conexión con la historia afrodescendiente del Caribe colombiano a través del seudónimo que utilizó la autora para presentar el manuscrito al Premio Herralde: Orika Biohó.

El nombre hace referencia a una figura vinculada con Benkos Biohó, líder cimarrón asociado con la resistencia de las comunidades esclavizadas y la historia de San Basilio de Palenque. Según explicó García Robayo, esta referencia permite abordar las relaciones históricas y sociales alrededor del mestizaje, el blanqueamiento y los prejuicios raciales.

García Robayo señaló que este tipo de distinciones representan un respaldo a un oficio que suele desarrollarse de manera solitaria y exigente. Aunque el reconocimiento económico es un aporte, considera que la visibilidad que ofrece el premio también impulsa a continuar escribiendo.