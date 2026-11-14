Miguel Duarte acerca la astronomía al público con un celular y un telescopio

Miguel Duarte, aficionado a la astronomía y creador de la cuenta digital El Observador del Cielo, utiliza telescopios y teléfonos celulares para capturar y divulgar imágenes del universo. Según explicó, buena parte del contenido que publica en sus redes sociales se realiza mediante este procedimiento, sin necesidad de recurrir a equipos profesionales o configuraciones complejas.

Actualmente, a sus 41 años, Duarte lleva varios años interesado en la observación del cielo, aunque comenzó a dedicarse con mayor constancia a la fotografía astronómica durante la pandemia. Desde entonces, ha experimentado con telescopios y teléfonos celulares, realizando pruebas que le han permitido mejorar progresivamente sus registros.

Aunque la tecnología facilita el acceso a la astronomía, las condiciones del entorno siguen siendo determinantes para obtener mejores observaciones. Duarte explicó que para observar la Luna y los planetas no es necesario desplazarse a lugares alejados de las ciudades. Desde Bogotá y otros centros urbanos es posible apreciar estos cuerpos celestes con un telescopio.

La situación cambia cuando se trata de observar objetos de cielo profundo. Para este tipo de registros, recomendó buscar lugares con poca iluminación artificial, debido a que la contaminación lumínica dificulta la visibilidad de las estrellas y otros objetos astronómicos.

Miguel también explicó una particularidad de la observación nocturna: “Cuando las personas miran directamente a través de un telescopio, generalmente perciben los objetos en blanco y negro debido a las condiciones de poca iluminación y a la capacidad de la visión humana para distinguir colores durante la noche. Sin embargo, al utilizar un teléfono celular para realizar fotografías de corta exposición, es posible registrar colores de objetos como las nebulosas, que no suelen apreciarse de la misma manera mediante la observación directa”.

La cuenta El Observador del Cielo ha experimentado un crecimiento en su audiencia desde mayo de 2026, según relató Duarte. Esto también le ha permitido conectar con otras personas y explorar colaboraciones con marcas interesadas en presentar productos relacionados con su contenido. El creador reconoce que esta etapa representa una oportunidad para desarrollar su actividad en redes sociales, donde busca mantener la divulgación astronómica como eje principal de sus publicaciones.