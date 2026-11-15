Newborn: la miniserie colombiana que lleva el cine al formato vertical y se estrena en Instagram

Carolina Velázquez, fundadora de RAYA ÁGUILA y productora de Newborn, conversó con A Vivir que son dos días sobre el origen de esta propuesta, que busca adaptar el lenguaje cinematográfico a las pantallas de los celulares sin sacrificar la calidad de la producción.

A diferencia de las microseries y los dramas cortos que suelen circular en redes sociales, Newborn tiene episodios de entre 17 y 25 minutos, nueve protagonistas y fue rodada en locaciones reales de Nueva York, con especial atención a la fotografía, las actuaciones y la dirección de arte. La historia está inspirada en el universo de la película The Warriors, de 1979, y recrea el Bronx de esa época, marcado por las guerras entre pandillas.

La producción ganó el premio Innovation in Vertical Storytelling en el ALZA Festival de Nueva York, donde compitió con cerca de 35 proyectos. RAYA ÁGUILA fue la única productora latinoamericana participante, en una competencia en la que predominaron compañías extranjeras.

Para Velázquez, este reconocimiento representa una oportunidad para posicionar a la productora dentro de la industria del contenido vertical y abrir conversaciones con productores e inversionistas para una segunda temporada, que ya se encuentra en desarrollo.

Newborn se estrena este 15 de noviembre a las 9:00 p. m. en la cuenta oficial de Instagram @newbornminiseries. Allí se publicará un nuevo episodio cada domingo, según el calendario de lanzamiento de la