Julián Espinosa, el fotógrafo colombiano que organiza propuestas de matrimonio en Nueva York

Julián Espinosa llegó a Nueva York en 2021 y comenzó realizando sesiones fotográficas para parejas y familias. A partir de esa experiencia, identificó una oportunidad en las propuestas de matrimonio: ofrecer a los latinoamericanos la posibilidad de organizar este momento y contar con alguien que los acompañara durante el proceso.

Su labor comienza desde la planeación. Orienta a las parejas en la elección del escenario, la hora y los detalles de la propuesta, teniendo en cuenta la temporada y las condiciones de cada lugar. También les explica los permisos necesarios cuando desean incluir decoraciones o realizar producciones en espacios públicos.

Central Park, el puente de Brooklyn y el observatorio Summit están entre los lugares más solicitados. Durante la temporada navideña, algunas parejas también eligen la pista de hielo del Rockefeller Center, que puede alquilarse durante cinco minutos para realizar la propuesta con el árbol de Navidad de fondo.

Espinosa cuenta que las redes sociales también han sido fundamentales para dar a conocer su trabajo y recibir solicitudes de diferentes países. La mayoría de sus clientes proviene de México, aunque también ha acompañado a parejas de Colombia, Puerto Rico, Argentina, Chile, Ecuador, Perú y España.

Su experiencia en este campo también le ha dejado situaciones inesperadas. En una ocasión, durante una propuesta en Central Park, el anillo cayó al lago cuando la novia se arreglaba el cabello. Su pareja lo buscó durante más de dos horas, pero no logró encontrarlo. Al día siguiente, una persona especializada en recuperar objetos perdidos consiguió localizarlo con ayuda de un equipo de búsqueda.