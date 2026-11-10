Aprender inglés gratis con canciones de Coldplay, Ed Sheeran y Bruno Mars

Aprender inglés con las canciones de sus artistas favoritos es la propuesta de English LesSongs, una iniciativa de Warner Music Colombia que convierte temas musicales en lecciones interactivas. El proyecto permite practicar vocabulario, pronunciación y gramática mediante ejercicios gratuitos disponibles en YouTube.

En A Vivir que son dos días, Camilo Bravo, director de Marketing de Warner Music para Colombia y Centroamérica, explicó cómo funciona esta propuesta, que busca acercar el aprendizaje del inglés a los seguidores de la música. Actualmente, el proyecto cuenta con diez clases disponibles en el canal de YouTube de Warner Music Colombia, a las que puede acceder cualquier persona de manera gratuita.

Cada canción cuenta con tres lecciones. La primera presenta al artista interpretando el tema; la segunda ofrece una versión de karaoke para que los usuarios practiquen su pronunciación y la tercera incluye un cuestionario para evaluar lo aprendido. A través de estos ejercicios se trabajan aspectos como el vocabulario, la pronunciación y la gramática.

Para desarrollar los contenidos, Warner Music Colombia trabajó con el profesor de inglés David Romero, quien estuvo a cargo del diseño de las clases, las temáticas y las explicaciones. De esta manera, las lecciones cuentan con el acompañamiento de un docente y no se elaboraron únicamente a partir de las letras de las canciones.

Bravo contó que algunos seguidores ya les han compartido sus experiencias con la iniciativa. Entre los comentarios recibidos están los de personas que conocían las canciones, pero que ahora comprenden su significado y pueden cantarlas entendiendo lo que dicen.

Warner Music Colombia busca darle continuidad a English LesSongs y ampliar el número de clases disponibles. Además, los usuarios pueden sugerir canciones de los artistas que hacen parte de su catálogo a través de las redes sociales del proyecto.

Las clases de English LesSongs están disponibles de manera gratuita en el canal de YouTube de Warner Music Colombia.