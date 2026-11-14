“A Cartagena nada le queda grande”: Gobernador elogió a Dumek Turbay por las Fiestas

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, reconoció la organización de las Fiestas de Independencia de Cartagena y felicitó al alcalde Dumek Turbay por la realización del Festival Náutico, uno de los eventos centrales de la programación de este año.

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«Alcalde Dumek Turbay, ¡gracias! Siempre lo supimos, pero nadie se atrevía. ¡A Cartagena no le queda grande nada! Vamos por más», expresó Arana, al destacar la capacidad de la ciudad para organizar espectáculos de gran formato y atraer a propios y visitantes.

El mandatario también resaltó la participación de la Gobernación de Bolívar como principal patrocinador de las festividades, una vinculación que permitió llevar a más de 700 artistas de diferentes municipios al desfile del Bando de la Independencia.

Delegaciones de Talaigua, Zambrano, Cicuco y otras poblaciones hicieron parte del recorrido, mostrando expresiones culturales y tradiciones de sus territorios.

«Estas son las Fiestas de Independencia de Cartagena, pero también son una celebración de todo Bolívar», manifestó el gobernador. Agregó que el trabajo conjunto con la Alcaldía permitió integrar el talento de los municipios a la agenda festiva de la capital del departamento.