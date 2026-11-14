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14 nov 2026 Actualizado 20:43

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Cartagena elegirá este domingo a su nueva Reina Popular de Independencia

Las 40 candidatas se presentarán en la velada de coronación, que comenzará a las 6:00 p. m. en el Centro de Convenciones

Foto suministrada por la Alcaldía de Cartagena.

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La espera terminará este domingo 15 de noviembre, cuando Cartagena conozca a su nueva Reina Popular de las Fiestas de Independencia. Las 40 candidatas de los barrios y corregimientos tendrán su última presentación ante el jurado y el público durante la Gran Velada de Elección y Coronación.

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El encuentro se realizará desde las 6:00 de la tarde en el Centro de Convenciones Cartagena de Indias. Allí, las aspirantes tendrán la oportunidad de mostrar su carisma, liderazgo y el trabajo cultural que han representado en sus comunidades durante las festividades.

La música también será protagonista de la noche. Luismy Yanes y la agrupación Bazurto All Stars estarán a cargo de las presentaciones en vivo, con ritmos que representan la identidad musical de Cartagena.

«Llegamos a la noche más esperada por nuestros barrios. El Reinado Popular es el reflejo de la belleza, el talento y la pujanza de la mujer de nuestras comunidades», expresó el alcalde Dumek Turbay, quien invitó a las familias y comitivas a acompañar la elección.

La decisión estará en manos de cinco jurados con experiencia en moda, artes escénicas, modelaje, turismo y cultura: Ketty Tinoco, Ruby Marrugo Osorio, Juliana Raquel Osorio Angulo, Carmen Hortencia Otero Recuero y Franklin Ramos Toscano.

La directora del IPCC, Shirley Tuñón, destacó el trabajo de las participantes y de los comités barriales que acompañaron el proceso. Según señaló, cada candidata ha representado la memoria y las tradiciones de su territorio.

La transmisión oficial y la información sobre el acceso al evento serán divulgadas a través de las plataformas digitales de la Alcaldía y el IPCC.

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