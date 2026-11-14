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14 nov 2026 Actualizado 23:18

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Capturan a dos personas por tráfico de estupefacientes en Soplaviento

Les incautaron 95 gramos de base de coca que, al parecer, serían distribuidos mediante la modalidad de menudeo

Foto: Policía Departamental de Bolívar.

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En un operativo conjunto entre la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) de Bolívar y el Batallón de Infantería de Marina No. 13, dos personas fueron capturadas en el municipio de Soplaviento, Bolívar, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

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El procedimiento se llevó a cabo el 22 de octubre de 2026, mediante una diligencia de allanamiento y registro en una vivienda que, según las autoridades, era utilizada para la comercialización de sustancias estupefacientes a pequeña escala.

Durante el operativo, los uniformados incautaron 95 gramos de base de coca.

De acuerdo con la información oficial, los capturados registraban anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por el mismo delito.

Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes para el desarrollo del proceso judicial correspondiente.

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