La Tasa de Seguridad financió mejoras en tres escenarios deportivos de El Retiro

Medellín, Antioquia

La comunidad de El Retiro cuenta con mejores espacios para la práctica deportiva y la recreación, tras la entrega de las obras de mejoramiento de la Unidad Deportiva Alterna, por parte de la Gobernación de Antioquia, ubicada en el barrio Riberas.

La intervención, financiada con recursos de la Tasa de Seguridad, contempló la construcción de filtros de drenaje para facilitar la evacuación de aguas, la instalación de grama sintética y la adecuación de la superficie de la cancha. Además, se instaló una cámara de videovigilancia conectada al Nodo Departamental de Seguridad, con el propósito de fortalecer el monitoreo de quienes utilizan el escenario.

Durante la entrega, el gobernador Andrés Julián señaló que estas inversiones buscan garantizar espacios seguros para los niños, jóvenes y familias, promoviendo la recreación y evitando que los escenarios deportivos caigan en el abandono y se conviertan en lugares propicios para la delincuencia.

Los mejoramientos también incluyeron el gimnasio Carlos Mauro Hoyos y la placa polideportiva de la Institución Educativa Rural Dolores e Ismael Restrepo. En total, las intervenciones en infraestructura deportiva del municipio representaron una inversión cercana a los 5.000 millones de pesos provenientes de la Tasa de Seguridad.

Más inversiones para El Retiro

Durante su visita, el gobernador también entregó recursos de la estrategia Turbina de Crédito, mediante la cual la Gobernación aporta un 25 % adicional a los recursos gestionados por los municipios con el IDEA. En El Retiro, estos recursos estarán destinados a 2 proyectos: La construcción de la Escuela de Artes y Oficios, con una inversión de 3.857 millones de pesos, y la Casa de Todos, en la vereda Nazareth, que contará con 1.250 millones de pesos.

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En materia educativa, también fue entregada la rampa de acceso de la sede principal de la Institución Educativa Ignacio Botero, una obra que facilita la movilidad y el ingreso de 1.110 estudiantes a las instalaciones. El proyecto tuvo una inversión cercana a los 690 millones de pesos, con aportes del departamento y del municipio.

De acuerdo con la Gobernación, las inversiones realizadas y proyectadas en el municipio, hacen parte de una apuesta que supera los 30.000 millones de pesos en sectores como educación, infraestructura y seguridad.