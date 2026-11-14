Donación de $87 mil millones impulsará la reconstrucción de hospitales y un colegio en el Valle

La donación hace parte de un aporte de 200 mil millones de pesos anunciado por la Fundación Sarmiento Angulo para apoyar la reconstrucción y recuperación de infraestructura social en Valle del Cauca, Risaralda y Chocó. Foto: Gobernación del Valle del Cauca.

Cali

La reconstrucción de infraestructura afectada por el terremoto del pasado 10 de agosto en el Valle del Cauca, contará con una nueva inversión del sector privado. La Fundación Sarmiento Angulo anunció una donación de 87 mil millones de pesos para financiar tres proyectos, enfocados en recuperar servicios de salud y espacios educativos.

En Cali, los recursos permitirán reconstruir una torre de hospitalización y cuidados intensivos del Hospital Universitario del Valle (HUV), con la que se recuperarán 148 camas de alta complejidad, 78 de ellas en UCI, además de seis servicios especializados.

En Roldanillo se realizarán obras en el Hospital San Antonio, que contemplan la intervención de 1.894 metros cuadrados para recuperar servicios de consulta externa, diagnóstico y apoyo terapéutico. Este aporte se suma a la inversión de 12.721 millones de pesos anunciada el pasado 11 de noviembre por el presidente Abelardo de la Espriella, a través del Fondo Milagro, para la recuperación del centro asistencial.

Entretanto, en Buenaventura se reconstruirá la Institución Educativa Juan José Rondón, que contará con aulas modernas, iluminación LED, restaurante escolar y cerramiento perimetral. La obra beneficiará a 813 estudiantes.

“Su respaldo no solo reconstruirá muros y aulas, protegerá el derecho a la salud de miles de pacientes y asegurará el futuro educativo de nuestras nuevas generaciones. Cuando las voluntades se unen y la solidaridad se convierte en acción, tenemos la capacidad de levantarnos y construir un futuro mejor”, dijo la gobernadora.

La donación hace parte de un aporte total de 200 mil millones de pesos anunciado por la Fundación Sarmiento Angulo para apoyar la reconstrucción y recuperación de infraestructura social en Valle del Cauca, Risaralda y Chocó.