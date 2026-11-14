Dron con explosivos cayó cerca de una escuela de Sardinata, Norte de Santander

Norte de Santander.

Una situación de riesgo se habría registrado en la zona rural de Sardinata, Norte de Santander, luego de que un dron cargado con explosivos cayera cerca de un centro educativo en la vereda Santa Cruz, corregimiento de Luis Vero, en medio de la confrontación armada que afecta a esta zona del Catatumbo.

De acuerdo con las comunidades, el hecho generó preocupación entre los campesinos, especialmente por el riesgo para los niños, docentes y habitantes que permanecen en este sector rural.

La situación también habría provocado la salida de varias familias de sus viviendas, quienes buscaron refugio en otros lugares ante el temor de nuevos hechos violentos y la posibilidad de que continúen los enfrentamientos entre grupos armados ilegales.

Los reportes iniciales señalan que el incidente habría dejado daños materiales. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado información sobre personas heridas o fallecidas.

Este nuevo episodio aumenta la preocupación por las condiciones de seguridad de las comunidades rurales del Catatumbo, donde el uso de drones con explosivos representa un riesgo para la población civil y para espacios como los centros educativos, que deben permanecer protegidos en medio de las hostilidades.