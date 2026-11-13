Grave accidente en Medellín por camión que se habría quedado sin frenos: dos personas fallecieron
El siniestro vial ocurrió en la calle 80 de Medellín, cerca del Cementerio Universal.
Medellín
Un grave accidente de tránsito en la calle 80 de Medellín, cerca del Cementerio Universal, dejó dos personas muertas y varias lesionadas, luego de que un camión aparentemente se quedara sin frenos, provocando el siniestro vial.
La emergencia se registró entre las carreras 65 y 95, donde unidades de Bomberos, Movilidad y personal de Salud llegaron para atender a las víctimas.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó el fallecimiento de dos personas y señaló que otras resultaron con lesiones leves.
“Lamentablemente, dos personas perdieron la vida y otras resultaron con lesiones leves. Toda mi solidaridad con las familias de las personas fallecidas”, expresó el mandatario.
Aunque las primeras versiones apuntan a una posible falla en los frenos del camión, las autoridades siguen las indagaciones para determinar las causas exactas del accidente.
Debido a la emergencia, se estableció un cierre vial en el sector. Además, el alcalde pidió a los conductores utilizar vías alternas y facilitar las labores de los organismos de socorro.
Laura Sampedro
Comunicadora social y periodista con enfoque en territorio, género y derechos humanos. Con formación...