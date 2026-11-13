Grave accidente en Medellín por camión que se habría quedado sin frenos: dos personas fallecieron

Medellín

Un grave accidente de tránsito en la calle 80 de Medellín, cerca del Cementerio Universal, dejó dos personas muertas y varias lesionadas, luego de que un camión aparentemente se quedara sin frenos, provocando el siniestro vial.

La emergencia se registró entre las carreras 65 y 95, donde unidades de Bomberos, Movilidad y personal de Salud llegaron para atender a las víctimas.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó el fallecimiento de dos personas y señaló que otras resultaron con lesiones leves.

“Lamentablemente, dos personas perdieron la vida y otras resultaron con lesiones leves. Toda mi solidaridad con las familias de las personas fallecidas”, expresó el mandatario.

Aunque las primeras versiones apuntan a una posible falla en los frenos del camión, las autoridades siguen las indagaciones para determinar las causas exactas del accidente.

Debido a la emergencia, se estableció un cierre vial en el sector. Además, el alcalde pidió a los conductores utilizar vías alternas y facilitar las labores de los organismos de socorro.