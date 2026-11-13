Medellín abre la licitación pública para la modernización del Estadio Atanasio Girardot

Medellín

La Alcaldía de Medellín, a través de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), publicó en la plataforma Secop II los pliegos definitivos de la convocatoria pública para contratar las obras de modernización del Estadio Atanasio Girardot. El proceso también puede consultarse en el Buscador de las Oportunidades del Distrito y proyecta la adjudicación del contrato para mediados de diciembre.

El alcalde Federico Gutiérrez señaló que la iniciativa se ejecutará bajo un esquema de alianza público-pública, modelo con el cual el Distrito busca modernizar el escenario sin adquirir deuda ni ceder su gobernanza a operadores privados. El mandatario afirmó que la licitación está abierta para garantizar pluralidad de oferentes y transparencia antes del inicio de las obras.

Etapa previa y respaldo técnico del proyecto

Antes de la apertura de esta etapa, la administración realizó mesas técnicas con más de 150 empresas entre contratistas, proveedores y firmas de interventoría, además de 50 jornadas de socialización con venteros, arrendatarios, hinchas y organizaciones comunitarias. Asimismo, el proyecto ya cuenta con estudios de suelos, vulnerabilidad estructural, estándares FIFA, licencia de curaduría y estructura fiduciaria.

La intervención permitirá ampliar el aforo del escenario a 62.000 espectadores mediante la construcción de una nueva tribuna, cubierta y silletería, junto con mejoras de accesibilidad. El diseño contempla más de 53.000 metros cuadrados de espacio público, una pantalla de 360 grados, iluminación LED y un sistema de seguridad con 350 cámaras de videovigilancia.

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Generación de empleo y sostenibilidad financiera

De acuerdo con las proyecciones oficiales, la fase de construcción generará cerca de 500 empleos en la ciudad. Una vez finalizada la obra, el estadio mantendrá su carácter 100 % público y operará bajo un modelo autosostenible financiado con ingresos derivados del fútbol, espectáculos, comercio, publicidad y patrocinios.