Jóvenes del Catatumbo llevaron a Bogotá propuestas para transformar sus comunidades
Estudiantes de Teorama se formaron en derechos humanos, cultura de paz y participación ciudadana.
Norte de Santander.
Estudiantes del Instituto Agrícola Región del Catatumbo, ubicado en el corregimiento de San Pablo, en Teorama, Norte de Santander, participaron en una experiencia de formación e incidencia juvenil en Bogotá, promovida por la Defensoría del Pueblo, con el propósito de fortalecer sus capacidades de liderazgo y participación comunitaria.
La iniciativa hizo parte de la Escuela Piloto de Formación Comunitaria: Liderazgo, Participación e Incidencia Juvenil, un proceso en el que los alumnos profundizaron sus conocimientos sobre derechos humanos, cultura de paz y participación en políticas públicas, herramientas orientadas a impulsar su intervención en las decisiones que afectan a sus territorios.
Durante su visita a la capital del país, los estudiantes recorrieron la sede nacional de la Defensoría del Pueblo, el Museo de Derechos Humanos, la biblioteca de la entidad, el Congreso de la República y la Universidad Nacional, en una agenda de aprendizaje sobre liderazgo, participación democrática y construcción de paz.
Tres propuestas para sus comunidades
Uno de los componentes centrales de la experiencia fue la presentación de tres iniciativas construidas por los propios estudiantes a partir de sus reflexiones y de las necesidades identificadas en sus comunidades.
Las propuestas fueron denominadas “Aquí están seguros”, “Construyendo una cultura comunitaria de ahorro y protección del recurso hídrico” y “Tejiendo comunidades multiculturales”.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, estas iniciativas buscan aportar a la construcción de entornos seguros, promover el cuidado y uso responsable del agua y fortalecer el reconocimiento de la diversidad cultural en las comunidades.
El proceso contó con la articulación de la institución educativa, diferentes entidades y organizaciones de cooperación, que contribuyeron al desarrollo de esta experiencia formativa.
La Defensoría destacó el papel de las juventudes como actores capaces de formular propuestas, participar en escenarios de decisión e incidir en las transformaciones de sus territorios.
En el Catatumbo, donde las comunidades enfrentan importantes desafíos sociales y de seguridad por cuenta del conflicto armado, estos espacios de formación representan una oportunidad para fortalecer el liderazgo juvenil y promover iniciativas comunitarias desde los propios estudiantes.
La experiencia busca que los conocimientos adquiridos se conviertan en herramientas para impulsar procesos de participación, convivencia y construcción de paz en Teorama y otras comunidades de la región.