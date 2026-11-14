Jóvenes del Catatumbo llevaron a Bogotá propuestas para transformar sus comunidades. / Foto: Defensoría del Pueblo.

Norte de Santander.

Estudiantes del Instituto Agrícola Región del Catatumbo, ubicado en el corregimiento de San Pablo, en Teorama, Norte de Santander, participaron en una experiencia de formación e incidencia juvenil en Bogotá, promovida por la Defensoría del Pueblo, con el propósito de fortalecer sus capacidades de liderazgo y participación comunitaria.

La iniciativa hizo parte de la Escuela Piloto de Formación Comunitaria: Liderazgo, Participación e Incidencia Juvenil, un proceso en el que los alumnos profundizaron sus conocimientos sobre derechos humanos, cultura de paz y participación en políticas públicas, herramientas orientadas a impulsar su intervención en las decisiones que afectan a sus territorios.

Durante su visita a la capital del país, los estudiantes recorrieron la sede nacional de la Defensoría del Pueblo, el Museo de Derechos Humanos, la biblioteca de la entidad, el Congreso de la República y la Universidad Nacional, en una agenda de aprendizaje sobre liderazgo, participación democrática y construcción de paz.

Tres propuestas para sus comunidades

Uno de los componentes centrales de la experiencia fue la presentación de tres iniciativas construidas por los propios estudiantes a partir de sus reflexiones y de las necesidades identificadas en sus comunidades.

Las propuestas fueron denominadas “Aquí están seguros”, “Construyendo una cultura comunitaria de ahorro y protección del recurso hídrico” y “Tejiendo comunidades multiculturales”.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, estas iniciativas buscan aportar a la construcción de entornos seguros, promover el cuidado y uso responsable del agua y fortalecer el reconocimiento de la diversidad cultural en las comunidades.

El proceso contó con la articulación de la institución educativa, diferentes entidades y organizaciones de cooperación, que contribuyeron al desarrollo de esta experiencia formativa.

La Defensoría destacó el papel de las juventudes como actores capaces de formular propuestas, participar en escenarios de decisión e incidir en las transformaciones de sus territorios.

En el Catatumbo, donde las comunidades enfrentan importantes desafíos sociales y de seguridad por cuenta del conflicto armado, estos espacios de formación representan una oportunidad para fortalecer el liderazgo juvenil y promover iniciativas comunitarias desde los propios estudiantes.

La experiencia busca que los conocimientos adquiridos se conviertan en herramientas para impulsar procesos de participación, convivencia y construcción de paz en Teorama y otras comunidades de la región.