Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

13 nov 2026 Actualizado 23:30

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Internacional

🔴EN VIVO suspensión de vuelos EEUU por falla en comunicaciones, descartan ataque: Últimas noticas

El Gobierno aseguró que la falla no responde a ningún ataque terrorista y que se debe a “una interrupción en las telecomunicaciones”

Commercial Jet Taking off from Reagan National Airport

Commercial Jet Taking off from Reagan National Airport / Gregory Adams

Commercial Jet Taking off from Reagan National Airport
Añadir Caracol Radio en Google

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos ordenó la tarde del viernes 13 de noviembre de 2026 detener el tráfico aéreo de salida en todos los aeropuertos del país debido a un problema de comunicación que afecta a los centros de control, según indicó el secretario de Transporte, Sean Duffy.

Hay nuevos mensajes

5:51 p.m. | México ordenó mantener en tierra los vuelos con destino a Estados Unidos debido a las fallas en las comunicaciones aéreas de ese país

5:57 p.m. | El FBI investiga si una actualización de software provocó la falla en las comunicaciones de la FAA que obligó a suspender los despegues en Estados Unidos

4:57 p.m. | El Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos confirmó una interrupción a nivel nacional

4:35 p. m. | Estados Unidos ordenó suspender los despegues en todo el país por problemas en las comunicaciones

Noticia en desarrollo

Escuche EN VIVO Caracol Radio:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
Maria José Castro

Maria José Castro

Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado