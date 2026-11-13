🔴EN VIVO suspensión de vuelos EEUU por falla en comunicaciones, descartan ataque: Últimas noticas

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos ordenó la tarde del viernes 13 de noviembre de 2026 detener el tráfico aéreo de salida en todos los aeropuertos del país debido a un problema de comunicación que afecta a los centros de control, según indicó el secretario de Transporte, Sean Duffy.

Hay nuevos mensajes 5:51 p.m. | México ordenó mantener en tierra los vuelos con destino a Estados Unidos debido a las fallas en las comunicaciones aéreas de ese país 5:57 p.m. | El FBI investiga si una actualización de software provocó la falla en las comunicaciones de la FAA que obligó a suspender los despegues en Estados Unidos 4:57 p.m. | El Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos confirmó una interrupción a nivel nacional 4:35 p. m. | Estados Unidos ordenó suspender los despegues en todo el país por problemas en las comunicaciones

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