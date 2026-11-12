Nvidia: Kimberly Powell, la ejecutiva señalada como la segunda amante de Jensen Huang

Kimberly Powell, una de las principales ejecutivas de Nvidia, quedó en el centro de la controversia que rodea a Jensen Huang, director ejecutivo y cofundador de la compañía, luego de que una investigación de The New York Times la señalara como la segunda mujer con la que el empresario habría mantenido una relación extramatrimonial.

Powell, de 48 años, es ingeniera eléctrica y se graduó de la Universidad Northeastern, en Massachusetts. Antes de llegar a Nvidia trabajó en Planar Systems, una compañía fabricante de pantallas, donde estuvo vinculada al desarrollo de monitores utilizados en diagnósticos médicos.

Su ingreso a Nvidia se produjo en 2008, con la responsabilidad de impulsar el uso de los chips de la compañía en equipos de imágenes médicas. Posteriormente, dirigió las áreas de educación superior e investigación y el programa Inception, una iniciativa con la que Nvidia acompaña a empresas emergentes dedicadas al desarrollo de inteligencia artificial.

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A finales de 2017 asumió la vicepresidencia del área de salud, cargo desde el que actualmente dirige las operaciones globales de este negocio. Su trabajo está relacionado con el desarrollo de tecnologías para imágenes médicas, ciencias de la vida, descubrimiento de medicamentos y análisis de datos sanitarios.

Su trayectoria también le ha dado reconocimiento dentro del sector tecnológico. En diciembre de 2025, la revista Fast Company la incluyó entre las 20 figuras de la inteligencia artificial del año. En esa publicación, Powell explicó que Nvidia estaba construyendo una infraestructura tecnológica para el sector de la salud, que no se limita a los chips, sino que incorpora programas y modelos de inteligencia artificial.

Sin embargo, su nombre comenzó a aparecer en los titulares por las revelaciones sobre su relación con Huang. De acuerdo con cinco personas que trabajaron en Nvidia y que fueron consultadas por The New York Times, ambos habrían mantenido una relación que era conocida dentro de la compañía.

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Dos de esas fuentes aseguraron que el empresario y Powell fueron grabados en una actitud afectuosa en un hotel de San José, California, durante la conferencia anual de Nvidia, celebrada en marzo. El periódico aclaró que no tuvo acceso al video. Otras tres personas señalaron que la grabación habría sido realizada por alguien que se encontraba en el lugar y que el equipo de seguridad de Huang apartó a esa persona y le ofreció firmar un acuerdo de confidencialidad.

Según las fuentes citadas por el diario, tanto Huang como Powell están casados con otras personas. Además, el caso ha generado interrogantes sobre las políticas internas de Nvidia, debido a que la ejecutiva depende directamente del director ejecutivo. El código de conducta de la compañía establece que sus empleados deben evitar situaciones que puedan generar conflictos de interés, incluidas las relaciones personales.

Powell no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios del periódico, mientras que Nvidia tampoco quiso pronunciarse. Cuando The New York Times contactó a Huang para preguntarle por la ejecutiva, el empresario respondió que no consideraba que debieran hablar directamente con él sobre ese asunto y terminó la llamada.

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El caso de Powell se conoce después de que el nombre de Alice Huang, otra ejecutiva, fuera relacionado con el empresario por una publicación de The Wall Street Journal. El domingo anterior, Jensen Huang habría reconocido ante sus empleados que fue infiel a su esposa, aunque sin identificar a las mujeres involucradas.

A diferencia de las controversias alrededor de Alice Huang, sobre Kimberly Powell no se han señalado presuntos vínculos con actividades de espionaje. Su caso ha centrado la atención en la conducta interna de Nvidia y en las posibles implicaciones de una relación personal entre el máximo directivo de la empresa y una ejecutiva que depende de él.

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