Venezuela expresa disposición a “coordinar acciones” de seguridad con Colombia

El gobierno que encabeza ahora Delcy Rodríguez emitió un comunicado este 12 de noviembre, a través de su cancillería, en el que expresó su disposición para trabajar con Colombia y “ejercer todas las coordinaciones necesarias con las autoridades” en materia de seguridad, especialmente la seguridad en la frontera.

Aunque en el comunicado no mencionan las últimas aciones del ELN que han sido denunciadas por las autoridades colombianas y ONGs como Fundaredes, sostienen que están “a disposición los mecanismos de cooperación, canales institucionales y contactos bilaterales existentes, a fin de facilitar el intercambio de información y la coordinación de las acciones que resulten necesarias, en concordancia con los protocolos existentes entre las dos naciones”.

Asimismo, en el texto insisten en que Venezuela esta “comprometida con la seguridad fronteriza y regional, la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y el fortalecimiento de la cooperación bilateral, sobre la base del respeto mutuo, la soberanía nacional y la responsabilidad compartida en la preservación de la paz y la estabilidad de la región”.

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Vale recordar que hace unos días, el ministro de Defensa de Colombia, Jorge Eduardo Mora, pidió a Estados Unidos mediar ante el gobierno venezolano para que colaboren en la búsqueda de una subteniente del Ejército secuestrada por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Mora señaló que espera que la transición política que atraviesa Venezuela permita avanzar hacia una mayor cooperación en materia de inteligencia y seguridad, no solamente para localizar a la subteniente María Camila Pantoja, secuestrada en el departamento fronterizo de Arauca, sino también para contener la actividad de los grupos armados ilegales en la zona fronteriza.

El pasado 1 de noviembre, la ONG Fundaredes informó de un enfrentamiento entre la Fuerza Armada Nacional de Venezuela y el ELN en el estado Apure, al oeste del país, que habría dejado, según la ONG, nueve fallecidos.

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Sin embargo, hasta el momento, el gobierno venezolano no ha confirmado ni negado este hecho.

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, se refirió a “un asesinato muy extraño, de una persona en ese estado sin dar más detalles.

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