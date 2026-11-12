Procuraduría exige atención urgente a damnificados por atentado en Planadas, Tolima

Tolima

La Procuraduría General de la Nación solicitó que las entidades del Estado adopten medidas urgentes para garantizar la atención de las familias afectadas por el reciente atentado con una volqueta cargada de explosivos en Planadas, sur del Tolima, que dejó cuatro personas muertas y decenas de familias damnificadas.

El órgano de control advirtió que la falta de un censo oficial de familias afectadas limita la identificación de las personas damnificadas por los hechos violentos registrados el pasado primero de noviembre, atribuidos al frente Gerónimo Galeano de las disidencias de las Farc.

Por tanto, el Ministerio Público requirió a las autoridades competentes avanzar en la caracterización de los hogares afectados y en la evaluación de los daños ocasionados en bienes, viviendas y medios de subsistencia de la población.

Para la entidad, es apremiante “brindar acompañamiento técnico y operativo a la Alcaldía de Planadas para evaluar las necesidades de quienes habitan en la zona donde ocurrió el ataque y coordinar la atención que demanden, con el propósito de fortalecer la respuesta institucional ante la emergencia”.

Según el pronunciamiento, las medidas deben ser adoptadas por la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV); las secretarías de Infraestructura y Hábitat e Inclusión Social y de Enfoque Diferencial de la Gobernación del Tolima; y la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo del departamento.

“Deberán articular sus actuaciones y establecer mecanismos que permitan verificar la entrega efectiva de las ayudas humanitarias”, señaló la Procuraduría.