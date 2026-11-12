En Ibagué aprueban acuerdo que entrega beneficios tributarios a afectados por el terremoto

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio el secretario de Hacienda de Ibagué, Ángel María Gómez, se refirió al acuerdo aprobado por el Concejo que otorgará descuentos de hasta el 80% en intereses y sanciones de los impuestos Predial e Industria y Comercio.

“Tenemos registradas, según los reportes de caracterizados, 166 familias afectadas por el terremoto en el Municipio. Un total de 97 en la zona rural y 69 en el área urbana de la ciudad”, aseguró Ángel María Gómez, secretario de Hacienda de Ibagué.

Para recibir este beneficio los ciudadanos deberán cancelar el valor del capital adeudado antes del 31 de marzo de 2027. Los descuentos aplicarán para vigencias 2025 hacia atrás.

Las personas deben estar entre los reportes oficiales de afectados causa del terremoto y que hayan sido certificadas por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres.

“Es de recordar, que la iniciativa presentada por el gobierno de la alcaldesa Johana Aranda ante el Concejo Municipal se sustenta en el decreto 1382 del 9 de septiembre de 2026, expedido por el Gobierno Nacional para atender la emergencia”, dijo el secretario de Hacienda de Ibagué.

El Acuerdo 057, además, permitirá que los ciudadanos que adeudan varias vigencias puedan cancelarlas de manera independiente, es decir, podrán pagar la totalidad de cada una para acceder a los alivios por cada año, de acuerdo con su capacidad de pago.