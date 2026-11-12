“Prevost pensó que, si no enfrentaba los abusos sexuales, la Iglesia se iba a suicidar”: Roncagliolo
El escritor Santiago Roncagliolo narró en 6AM W los detalles de su libro ‘El pastor y sus lobos’, que revela cómo Robert Prevost enfrentó los escándalos de abusos y corrupción en la iglesia peruana antes de convertirse en León XIV.
“Prevost pensó que, si no enfrentaba los abusos sexuales, la Iglesia se iba a suicidar”: Roncagliolo
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Por los micrófonos de 6AM W, Santiago Roncagliolo habló sobre su nueva obra publicada el pasado 2 de septiembre titulada ‘El pastor y sus lobos’, Santiago es un escritor, periodista y guionista peruano, que ganó el Premio Alfaguara de Novela en 2006 por su libro ‘Abril rojo’.
“Cuando empezó a explotar el escándalo de una congregación llamada Sodalicio de Vida Cristiana, acusada de cientos de abusos sexuales, la primera reacción de la Iglesia, estamos hablando del 2015 o así, la primera reacción de la Iglesia fue cerrar filas con los abusadores y pensar que sus enemigos eran los periodistas que estaban denunciando estos casos. El giro que dio Prevost fue pensar que si no enfrentaban los abusos sexuales la Iglesia se iba a suicidar, que la Iglesia misma tenía que tratar de limpiarse de esta lacra, y por lo tanto, en vez de rechazar a los periodistas, empezó a convertirse en su editor periodístico”. Comentó Roncagliolo.
Santiago, comenta que Prevost encubrió
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