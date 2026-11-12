Néstor Lorenzo: “Lo importante es armar un grupo fuerte para que vaya por todo”

La Selección Colombia se prepara para cerrar su calendario de 2026 con dos partidos amistosos frente a Chile, en el marco de la fecha FIFA de noviembre, la última del año. El primer compromiso se disputará este viernes 13 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero de Cali y tendrá un carácter benéfico, pues buscará contribuir a la recuperación de las comunidades afectadas por el terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto.

En la previa del encuentro, el seleccionador nacional, Néstor Lorenzo, atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa y entregó detalles sobre los objetivos de esta convocatoria, marcada por la presencia de varios futbolistas jóvenes que buscan ganarse un lugar en el proceso de la Selección Mayor.

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El entrenador argentino dejó claro que, aunque los resultados siempre son importantes, el principal propósito de esta doble jornada es observar alternativas, facilitar la adaptación de los nuevos convocados y ampliar el grupo de jugadores disponibles de cara a los próximos compromisos oficiales.

“El resultado es importante siempre, pero hay otro resultado que es la adaptación de los muchachos a un nuevo proceso. Hay como dos líneas en el tiempo, que son el proceso de la selección, que está en renovación, en cambio, en valoración de jugadores jóvenes; y el proceso de cada jugador, que vienen y tienen que aportar lo que están haciendo en sus clubes”, explicó.

En ese sentido, Lorenzo insistió en que la intención es aprovechar los encuentros para construir una base más amplia de futbolistas que puedan responder cuando llegue el momento de competir por los puntos. “Si eso coincide y se da de la mejor manera es lo que pretendemos, pero el resultado hoy no es lo importante, sino buscar construir futuro con muchachos jóvenes”, agregó.

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La adaptación de los jóvenes a la Selección Colombia

Uno de los principales objetivos de la convocatoria es observar de cerca a los futbolistas que comienzan a tener oportunidades en el equipo absoluto. Lorenzo explicó que varios de ellos ya cuentan con experiencia en las categorías juveniles y que esta concentración representa una oportunidad para evaluar su adaptación al entorno de la Selección Mayor.

“El hecho de que ya estén aquí es importante, vemos su adaptabilidad, su competencia. Hay muchos que ya tienen proceso de Selección Sub-20. Así que el tema es verlos de cerca, tenerlos, compartir con ellos e ir tratando de que se adapten de la mejor manera a lo que es la Selección Mayor”, manifestó.

El entrenador también señaló que espera darles minutos, aunque aclaró que las oportunidades deben llegar en un contexto favorable para cada futbolista. “Cuantos más minutos se les pueda dar mejor, pero todo en un contexto que sea favorable”.

Sobre la manera en la que el cuerpo técnico evalúa a los nuevos convocados, Lorenzo detalló que existe un seguimiento previo a través de los datos de rendimiento y que, una vez llegan a la concentración, se realizan diferentes valoraciones.

“Tenemos una información previa con respecto a los muchachos que vienen, que son los datos de rendimiento, tanto físicos como lo técnico. Luego, cuando vienen vemos cómo reaccionan comparado con los demás, con el resto de los muchachos, cómo interpretan las consignas, se hacen tests desde lo psicológico, lo técnico… Y todo eso nos da una pauta de en qué nivel está”, explicó.

Además, reconoció que el rendimiento en los entrenamientos no es el único factor determinante, pues también influye la personalidad de cada jugador cuando tiene que representar al país.

“Estos son todos ensayos que hay que salir al escenario y eso es un tema que depende de cada uno, de su carácter y personalidad, de cómo asimilan jugar con la camiseta de la Selección”.

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Los amistosos contra Chile y la preparación del equipo

Lorenzo también analizó lo que espera de los dos compromisos frente a Chile y destacó que el rival representa una buena oportunidad para poner a prueba diferentes alternativas tácticas.

El técnico considera que La Roja puede utilizar distintos esquemas, teniendo en cuenta los sistemas que ha empleado recientemente, una situación que le permitirá a Colombia trabajar diferentes respuestas defensivas.

“El rival también nos va a poner a prueba, es un rival que ha usado la última fecha distintos sistemas y a nosotros nos viene bien estos partidos contra rivales que tengan esa versatilidad, de poder jugar con línea de 4 o con línea de 3”, señaló.

Sobre el planteamiento que espera encontrar en el primer encuentro, el seleccionador manifestó: “Creemos que va a jugar 3-4-3. Eso nos obliga también a adaptar nuestro sistema cuando no tengamos la pelota”.

La doble confrontación, por tanto, no solamente servirá para evaluar individualidades, sino también para que el cuerpo técnico continúe trabajando en las variantes que puede necesitar el equipo frente a diferentes rivales.

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¿Los jugadores que estuvieron en el Mundial seguirán siendo convocados?

Otro de los temas abordados fue la integración entre los futbolistas jóvenes y aquellos que cuentan con mayor experiencia en la Selección Colombia, especialmente los que hicieron parte del proceso mundialista.

Lorenzo explicó que busca que los nuevos convocados tengan el acompañamiento de jugadores con recorrido internacional, para facilitar su adaptación y evitar que asuman solos la presión que representa vestir la camiseta nacional.

“En cuanto a la integración de los jóvenes con los jugadores que tienen más experiencia, me parece fundamental que el chico entre arropado, que entre con jugadores de experiencia que soporten la presión. Esa es la idea” , afirmó.

Asimismo, aclaró que los futbolistas que no aparecen en esta convocatoria, pero que hicieron parte del proceso del Mundial, continúan siendo considerados para el futuro.

“No solo ellos, sino todos los que no están en esta citatoria pero que son parte del proceso y vienen del Mundial, están dentro del espectro de la Selección para el futuro”, aseguró.

El seleccionador agregó que la intención de combinar futbolistas experimentados con jóvenes busca que las pruebas sean lo más cercanas posible a una situación real de competencia. “El tema es que uno mezcla un poco mitad y mitad para que la prueba sea lo más real posible y que los jugadores se sientan de alguna manera apoyados por la experticia de los más grandes”.

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El momento del proceso y la búsqueda de un grupo fuerte

Al ser consultado sobre la actualidad de la Selección Colombia y la etapa en la que se encuentra el equipo, Lorenzo insistió en que el trabajo de renovación es permanente y que cada convocatoria tiene objetivos diferentes.

“Proceso siempre, desde el primer hasta el último día. Lo que hay que identificar es en qué parte del proceso estamos y qué es lo que queremos”, explicó.

Para el entrenador, esta fecha FIFA representa un momento de evaluación y formación, con la intención de ampliar el abanico de alternativas disponibles para los próximos partidos oficiales.

“Hoy es un momento para probar, para ver, para formar a futuro un espectro más grande de jugadores de Selección que puedan entrar en el proceso cuando juguemos por los puntos”, agregó.

En ese contexto, también se refirió a la búsqueda de un equipo titular y explicó que, por encima de encontrar un once ideal en este momento, su prioridad es consolidar un grupo que tenga una identidad y esté preparado para competir.

“Más que un equipo, un grupo, porque pasa mucho tiempo entre fecha y fecha y a veces la actualidad de los jugadores es muy distinta. Hoy estamos tratando de armar un grupo fuerte, el equipo va a aparecer cuando tengamos 10 días de entrenamiento”, manifestó.

Y añadió cuál es uno de sus principales objetivos como seleccionador: “Lo más importante hoy para mí es bajar una línea de jugador de selección, de jugador de selección las 24 horas, y armar un grupo fuerte para que vaya por todo”.

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Devis Vásquez y la oportunidad de regresar al primer nivel

El arquero Devis Vásquez es uno de los nombres que aparece en esta convocatoria y sobre quien Lorenzo entregó detalles de su seguimiento. El entrenador recordó que lo conocieron cuando jugaba en Guaraní de Paraguay y que, posteriormente, fue adquirido por el AC Milan.

“Es un jugador que descubrimos cuando estaba en Guaraní. Cuando lo llamamos para una fecha FIFA en aquel momento, lo había comprado el Milan”, recordó.

El seleccionador también contó que ha consultado con personas que conocen la trayectoria del guardameta, entre ellas el exarquero colombiano Óscar Córdoba, y que las referencias recibidas han sido positivas.

“He hablado con Óscar Córdoba, con gente que lo conoce y sabe del tema, y la verdad es que me han hablado muy bien de él”, señaló.

Sin embargo, Lorenzo reconoció que uno de los aspectos que le ha faltado al arquero durante los últimos años ha sido continuidad. “El tema es que jugó poco, en estos 3 años ha jugado 30 y pico de partidos. Lo que le exigimos es jugar más, pero ahora que tuvo la oportunidad de jugar en Roma y estar en el primer nivel otra vez, queremos tenerlo cerca”.

Finalmente, aclaró que todavía no tiene definido si Vásquez tendrá minutos durante los amistosos frente a Chile: “Si va a jugar o a tener minutos, no sé; pero nos sirve tenerlo cerca”.

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Los delanteros y las alternativas para el futuro

El entrenador también habló sobre las opciones ofensivas de la Selección Colombia y los futbolistas que están siendo observados para ampliar las alternativas en el frente de ataque.

Actualmente, Luis Suárez es uno de los delanteros que estuvo en el Mundial y continúa haciendo parte del grupo, mientras que otros jugadores jóvenes están recibiendo oportunidades por el rendimiento que han mostrado en sus respectivos clubes.

“Hoy está Luis Suárez, que estuvo en el Mundial, y después estamos llamando muchachos que están en la órbita, que están haciendo las cosas bien en sus clubes, a ver si aprovechan la oportunidad por el momento que están pasando”, explicó.

No obstante, Lorenzo fue enfático en que las puertas de la Selección no están cerradas para ningún futbolista que haya hecho parte del proceso anterior o que todavía no haya tenido la oportunidad de integrar una convocatoria.

“Pero ninguno está afuera, de los que estuvieron en el Mundial ni de los que no estuvieron en el Mundial. En la lista siempre están bloqueados Córdoba, Durán, Viveros…”, puntualizó.

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El mensaje de Lorenzo a los afectados por el terremoto

El primer partido frente a Chile tendrá un componente especial, pues se disputará con un propósito solidario para acompañar a las personas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Lorenzo expresó su satisfacción por llevar a la Selección Colombia a Cali y destacó la posibilidad de que el equipo nacional contribuya a generar un momento de unión y alegría para la ciudad.

“Es una satisfacción muy grande que Cali nos haya recibido para compartir un poco el dolor de lo que pasó y que la Selección le genere una alegría a esta ciudad tan importante”, expresó.

Además, aprovechó la rueda de prensa para enviar un mensaje a los afectados y recordar que el proceso de reconstrucción necesita del acompañamiento de todos.

“El mensaje es que la Selección viene a dar alegría, a que la gente se una. Yo sé que la reconstrucción lleva mucho tiempo, decirle a la gente que no deje de ayudar, que no se olviden, que no pasó todavía y que todos tengamos la actitud de juntarnos para ser solidarios con la gente que sufrió”, manifestó.

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¿La Selección Colombia jugará Eliminatorias en otras ciudades?

Finalmente, Lorenzo fue consultado sobre la posibilidad de que la Selección Colombia dispute algunos de sus próximos partidos de Eliminatorias en ciudades diferentes a Barranquilla, habitual sede del equipo nacional.

El entrenador aseguró que, por ahora, no es un tema que se haya puesto sobre la mesa y reconoció la importancia que tiene la capital del Atlántico para el combinado nacional.

“No se ha planteado la verdad. Barranquilla terminó con su sede, es una plaza que por muchas cuestiones tiene una prioridad hoy día. En el futuro no sé”, concluyó.

De esta manera, Néstor Lorenzo dejó claros los objetivos de la última convocatoria de Colombia en 2026: continuar con la renovación del equipo, evaluar a los nuevos futbolistas, mantener dentro del proceso a los jugadores mundialistas y consolidar un grupo competitivo que pueda afrontar los próximos desafíos de la Selección.