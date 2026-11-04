Convocatoria de Chile para los partidos contra Colombia por fecha FIFA: conozca aquí la lista
La Roja presentó una nómina de 26 jugadores para los dos amistosos ante la Tricolor.
La selección de Chile dio a conocer este miércoles su convocatoria para los dos partidos amistosos que disputará frente a Colombia durante la fecha FIFA de noviembre. El entrenador Nicolás Córdova eligió a 26 futbolistas para afrontar los compromisos del 13 de noviembre en Cali y del 17 del mismo mes en Santiago.
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Entre los nombres más destacados aparecen Darío Osorio, delantero del Crystal Palace; Gabriel Suazo, lateral del Sevilla; Felipe Loyola, mediocampista del Pisa, y Ben Brereton, atacante del Sheffield United. También sobresalen Paulo Díaz, actualmente en Atlanta United, y Rodrigo Echeverría, quien juega en el León de México.
La convocatoria presenta algunos regresos importantes. Guillermo Maripán, defensor del Inter de Porto Alegre, y Williams Alarcón, volante de Boca Juniors, vuelven a ser considerados por Córdova. Además, aparecen como novedades Clemente Montes, de Universidad Católica, y Emiliano Ramos, de Everton de Viña del Mar.
Las principales ausencias
En comparación con la convocatoria anterior, Chile no contará con Marcelino Núñez, Matías Sepúlveda y Marcelo Morales. Tampoco fueron incluidos Francisco Salinas y Leandro Hernández, quienes habían estado en la lista para la gira por Norteamérica.
Convocados de Chile frente a Colombia
Arqueros
Lawrence Vigouroux – Swansea City.
Brayan Cortés – Argentinos Juniors.
Christian Bravo – Huachipato.
Defensas
Paulo Díaz – Atlanta United.
Benjamín Kuscevic – Toronto FC.
Guillermo Maripán – Inter de Porto Alegre.
Iván Román – Colo-Colo.
Jonathan Villagra – Colo-Colo.
Felipe Faúndez – O’Higgins.
Gabriel Suazo – Sevilla.
Diego Ulloa – Colo-Colo.
Mediocampistas
Rodrigo Echeverría – León.
Williams Alarcón – Boca Juniors.
Felipe Loyola – Pisa.
Felipe Méndez – Colo-Colo.
César Pérez – Defensa y Justicia.
Vicente Pizarro – Rosario Central.
Agustín Arce – Universidad de Chile.
Nils Reichmuth – FC Thun.
Delanteros (8)
Lucas Cepeda – Elche.
Maximiliano Gutiérrez – Dinamo Moscú.
Clemente Montes – Universidad Católica.
Darío Osorio – Crystal Palace.
Emiliano Ramos – Everton.
Ben Brereton – Sheffield United.
Gonzalo Tapia – Columbus Crew.