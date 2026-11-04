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04 nov 2026 Actualizado 23:04

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Selección Colombia

Convocatoria de Chile para los partidos contra Colombia por fecha FIFA: conozca aquí la lista

La Roja presentó una nómina de 26 jugadores para los dos amistosos ante la Tricolor.

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La selección de Chile dio a conocer este miércoles su convocatoria para los dos partidos amistosos que disputará frente a Colombia durante la fecha FIFA de noviembre. El entrenador Nicolás Córdova eligió a 26 futbolistas para afrontar los compromisos del 13 de noviembre en Cali y del 17 del mismo mes en Santiago.

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Entre los nombres más destacados aparecen Darío Osorio, delantero del Crystal Palace; Gabriel Suazo, lateral del Sevilla; Felipe Loyola, mediocampista del Pisa, y Ben Brereton, atacante del Sheffield United. También sobresalen Paulo Díaz, actualmente en Atlanta United, y Rodrigo Echeverría, quien juega en el León de México.

La convocatoria presenta algunos regresos importantes. Guillermo Maripán, defensor del Inter de Porto Alegre, y Williams Alarcón, volante de Boca Juniors, vuelven a ser considerados por Córdova. Además, aparecen como novedades Clemente Montes, de Universidad Católica, y Emiliano Ramos, de Everton de Viña del Mar.

Las principales ausencias

En comparación con la convocatoria anterior, Chile no contará con Marcelino Núñez, Matías Sepúlveda y Marcelo Morales. Tampoco fueron incluidos Francisco Salinas y Leandro Hernández, quienes habían estado en la lista para la gira por Norteamérica.

Convocados de Chile frente a Colombia

Arqueros

Lawrence Vigouroux – Swansea City.

Brayan Cortés – Argentinos Juniors.

Christian Bravo – Huachipato.

Defensas

Paulo Díaz – Atlanta United.

Benjamín Kuscevic – Toronto FC.

Guillermo Maripán – Inter de Porto Alegre.

Iván Román – Colo-Colo.

Jonathan Villagra – Colo-Colo.

Felipe Faúndez – O’Higgins.

Gabriel Suazo – Sevilla.

Diego Ulloa – Colo-Colo.

Mediocampistas

Rodrigo Echeverría – León.

Williams Alarcón – Boca Juniors.

Felipe Loyola – Pisa.

Felipe Méndez – Colo-Colo.

César Pérez – Defensa y Justicia.

Vicente Pizarro – Rosario Central.

Agustín Arce – Universidad de Chile.

Nils Reichmuth – FC Thun.

Delanteros (8)

Lucas Cepeda – Elche.

Maximiliano Gutiérrez – Dinamo Moscú.

Clemente Montes – Universidad Católica.

Darío Osorio – Crystal Palace.

Emiliano Ramos – Everton.

Ben Brereton – Sheffield United.

Gonzalo Tapia – Columbus Crew.

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