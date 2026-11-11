Colombia vs. Chile: así está el historial antes de los dos amistosos de noviembre. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images) / Gabriel Aponte

La Selección Colombia se prepara para cerrar su calendario de 2026 con dos enfrentamientos consecutivos frente a Chile. El primero se disputará este viernes 13 de noviembre en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, mientras que el segundo tendrá lugar el martes 17 en el Estadio Nacional de Santiago. Los compromisos servirán para que ambos seleccionados continúen con sus procesos deportivos, con la mirada puesta en las próximas Eliminatorias mundialistas.

Los enfrentamientos entre colombianos y chilenos tienen una larga historia. De acuerdo con los registros que contabilizan 44 partidos entre ambas selecciones, la Roja cuenta con una ligera ventaja: consiguió 15 victorias, frente a las 12 de Colombia, mientras que los 17 encuentros restantes terminaron en empate. En cuanto a los goles, Chile marcó 70 y la Tricolor convirtió 59.

Colombia llega con buenos antecedentes recientes

Aunque Chile tiene ventaja en el balance general, los resultados de los últimos años favorecen al combinado colombiano. En sus nueve enfrentamientos más recientes, la Tricolor consiguió dos victorias y seis empates, mientras que la Roja solamente ganó en una ocasión.

Precisamente, el último antecedente entre ambos seleccionados terminó con una contundente victoria colombiana. El 15 de octubre de 2024, por las Eliminatorias al Mundial de 2026, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo goleó 4-0 a Chile en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Le podría interesar: James Rodríguez marcó su primer gol con Nacional en el empate ante Once Caldas

Dávinson Sánchez abrió el marcador, Luis Díaz amplió la diferencia y Jhon Durán y Luis Sinisterra completaron la goleada. Aquel resultado representó una de las victorias más amplias de Colombia en la historia de este enfrentamiento.

Antes de ese compromiso, las selecciones habían empatado 0-0 en Santiago, el 12 de septiembre de 2023. Además, Colombia había conseguido una victoria 3-1 en Barranquilla durante las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022.

Así está el historial por competiciones

Al revisar los enfrentamientos según el torneo, las cifras muestran diferencias importantes. En las Eliminatorias mundialistas, Colombia tiene ventaja en el historial, con siete triunfos, siete empates y cuatro derrotas en 18 partidos.

En cuanto a los amistosos internacionales, existe paridad. De los 12 compromisos disputados, Colombia ganó tres, Chile consiguió otras tres victorias y los seis restantes terminaron igualados.

Lea también: Jaminton Campaz se pierde la fecha FIFA con Colombia: ¿cuál sería la razón de su ausencia?

Por su parte, la diferencia más amplia aparece en la Copa América, competición en la que Chile ha conseguido ocho triunfos, frente a dos de Colombia y cuatro empates, en 14 enfrentamientos.

Dos nuevos capítulos en noviembre

La doble confrontación comenzará este viernes 13 de noviembre, cuando Colombia reciba a Chile en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, a las 7:00 pm. Posteriormente, el martes 17, la Tricolor visitará a la Roja en el Estadio Nacional de Santiago, a las 6:00 pm.

Serán dos nuevas oportunidades para modificar las estadísticas de una rivalidad histórica que, aunque favorece a Chile en el acumulado general, tiene a Colombia con mejores resultados en sus enfrentamientos más recientes.