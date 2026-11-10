Los 26 convocados de la Selección Colombia ya están en Cali para enfrentar a Chile

La Selección Colombia ya cuenta con todos sus convocados en Cali para preparar el partido amistoso frente a Chile, que se disputará en el estadio Pascual Guerrero. El equipo nacional completó su concentración con la llegada de los últimos futbolistas que tenían pendiente incorporarse al grupo.

El último en arribar fue Jhon Arias, quien se unió a sus compañeros después de cumplir sus compromisos con el Palmeiras de Brasil. Con su llegada, el técnico Néstor Lorenzo ya tiene a disposición la totalidad de los jugadores convocados para esta fecha FIFA.

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Colombia inicia trabajos con el grupo completo

Con los convocados reunidos en la capital del Valle del Cauca, el cuerpo técnico de la Selección Colombia comenzará los trabajos de preparación de cara al compromiso frente al combinado chileno.

Las sesiones estarán enfocadas en ajustar los aspectos tácticos y futbolísticos del equipo, además de preparar el planteamiento para el encuentro que tendrá como escenario el estadio Pascual Guerrero de Cali.

De esta manera, Colombia entra en la fase final de preparación para el amistoso, con el objetivo de aprovechar la fecha FIFA y continuar fortaleciendo el funcionamiento colectivo bajo la dirección de Néstor Lorenzo.