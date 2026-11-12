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12 nov 2026 Actualizado 14:26

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Liga Colombiana

¿Qué partidos dirigirán Roldán, Ortega y Rojas? Árbitros designados para la última fecha de la Liga

El sábado se conocerán los tres equipos clasificados a los cuadrangulares finales del fútbol colombiano.

Wilmar Roldán durante un encuentro de Copa Libertadores 2025 entre Alianza Lima y Libertad. FOTO: Martín Fonseca/Getty Images

Wilmar Roldán durante un encuentro de Copa Libertadores 2025 entre Alianza Lima y Libertad. FOTO: Martín Fonseca/Getty Images / Eurasia Sport Images

Wilmar Roldán durante un encuentro de Copa Libertadores 2025 entre Alianza Lima y Libertad. FOTO: Martín Fonseca/Getty Images
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Cinco partidos se roban la atención en la última fecha de la Liga colombiana. Este sábado, a partir de las 3:30PM, comenzarán a definirse los últimos tres cupos a los cuadrangulares finales del fútbol colombiano.

La fecha 19 comenzará desde este mismo jueves con el desarrollo de dos partidos, dos encuentros sin ninguna trascendencia en la definición de los ocho clasificados y mucho menos en la disputa por el punto invisible.

El sábado estarán los duelos que se llevarán todas las emociones, serán seis partidos los que se celebren ese día, pero cinco en particular los que tendrán influencia directa en la definición de los clasificados.

Árbitros designados para la última fecha

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol ya designó los árbitros que estarán a cargo de la jornada definitiva del campeonato, dejando a los más experimentados para los duelos del sábado.

Wilmar Roldán, el árbitro más importante del país, estará a cargo del duelo de antioqueños entre Águilas Doradas y Medellín, partido en el que el Poderoso busca ratificarse entre los ocho; mientras que Águilas persigue su clasificación, a la espera de resultados.

Diego Ulloa, por su parte, conducirá el juego en Bogotá entre Millonarios y Alianza FC. Los azules quieren sellar su regreso a cuadrangulares luego de año y medio ausentes, aunte un equipo ya eliminado.

Finalmente, el juego en el Atanasio Girardot entre Atlético Nacional y Once Caldas contará con la dirección arbitral del bogotano Andrés Rojas. Nacional es líder y ya tiene asegurado el punto invisible; Once Caldas es octavo y busca mantenerse en el grupo de los ocho.

DEPORTIVO PASTO VS. JUNIOR FC

ÁrbitroDiego RuizMeta
Asistente Nro. 1Camilo SánchezBogotá
Asistente Nro. 2Fernando CastellanosValle
Cuarto ÁrbitroHéctor RiveraNariño
VARHeider CastroBogotá
AVARAriel QuintanaCórdoba

LLANEROS FC VS. BOYACÁ CHICÓ

ÁrbitroCarlos MárquezBolívar
Asistente Nro. 1Sebastián VelaBogotá
Asistente Nro. 2Brayan GonzálezSantander
Cuarto ÁrbitroJhon ParraMeta
VAREsnaider PontónBogotá
AVARIván BallestaCundinamarca

INTERNACIONAL DE BOGOTÁ VS. INDEPENDIENTE SANTA FE

ÁrbitroJavier VillaAntioquia
Asistente Nro. 1John LeónCaldas
Asistente Nro. 2Jorge NarváezCesar
Cuarto ÁrbitroSteven CamargoBogotá
VARKeiner JiménezCesar
AVARCamilo ColmenaresBoyacá

MILLONARIOS FC VS. ALIANZA VALLEDUPAR FC

ÁrbitroDiego UlloaValle
Asistente Nro. 1Miguel RoldánAntioquia
Asistente Nro. 2Cristian MosqueraValle
Cuarto ÁrbitroHeiberth CalvoBogotá
VARLuis TrujilloValle
AVARDaniel AlzateCaldas

DEPORTIVO PEREIRA VS. AMÉRICA DE CALI

ÁrbitroJhon OspinaQuindío
Asistente Nro. 1Jhon GallegoCaldas
Asistente Nro. 2Sebastián BohórquezCundinamarca
Cuarto ÁrbitroFerney TrujilloCasanare
VARDavid Nicolás RodríguezBogotá
AVARGustavo CortésBogoté

CÚCUTA DEPORTIVO VS. JAGUARES FC

ÁrbitroBismarks SantiagoAtlántico
Asistente Nro. 1Andrés JulioBolívar
Asistente Nro. 2Diego UrregoCundinamrca
Cuarto ÁrbitroWilson OrtizNorte
VARJohn PerdomoHuila
AVARStivenson CeleitaBogotá

DEPORTIVO CALI VS. DEPORTES TOLIMA

ÁrbitroCarlos OrtegaBolívar
Asistente Nro. 1Alexander GuzmánNorte
Asistente Nro. 2Víctor WilchesBoyacá
Cuarto ÁrbitroJulián MuñozValle
VARNicolás GalloCaldas
AVARJuan David GutiérrezMeta

ATLÉTICO NACIONAL VS. ONCE CALDAS DAF

ÁrbitroAndrés RojasBogotá
Asistente Nro. 1William CrawfordCórdoba
Asistente Nro. 2Elkin CharrysBolívar
Cuarto ÁrbitroJonathan PaniaguaAntioquia
VARRicardo GarcíaSantander
AVARJohan CastroBogotá

ÁGUILAS DORADAS VS. INDEPENDIENTE MEDELLÍN

ÁrbitroWilmar RoldánAntioquia
Asistente Nro. 1Javier PatiñoMeta
Asistente Nro. 2Johan RaigosaAntioquia
Cuarto ÁrbitroAlejandro MoncadaAntioquia
VARLeonard MosqueraAntioquia
AVARJonathan BallesterosSantander

ATLÉTICO BUCARAMANGA VS. FORTALEZA FC

ÁrbitroJonnathan OrtizNariño
Asistente Nro. 1Fabian HernándezHuila
Asistente Nro. 2Edgar EstradaAntioquia
Cuarto ÁrbitroJorgin CamachoSantander
VARFernando AcuñaBoyacá
AVARElkin AbrilCasanare
Cristian Pinzón

Cristian Pinzón

Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...

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