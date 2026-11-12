¿Qué partidos dirigirán Roldán, Ortega y Rojas? Árbitros designados para la última fecha de la Liga

Wilmar Roldán durante un encuentro de Copa Libertadores 2025 entre Alianza Lima y Libertad. FOTO: Martín Fonseca/Getty Images / Eurasia Sport Images

Cinco partidos se roban la atención en la última fecha de la Liga colombiana. Este sábado, a partir de las 3:30PM, comenzarán a definirse los últimos tres cupos a los cuadrangulares finales del fútbol colombiano.

La fecha 19 comenzará desde este mismo jueves con el desarrollo de dos partidos, dos encuentros sin ninguna trascendencia en la definición de los ocho clasificados y mucho menos en la disputa por el punto invisible.

El sábado estarán los duelos que se llevarán todas las emociones, serán seis partidos los que se celebren ese día, pero cinco en particular los que tendrán influencia directa en la definición de los clasificados.

Árbitros designados para la última fecha

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol ya designó los árbitros que estarán a cargo de la jornada definitiva del campeonato, dejando a los más experimentados para los duelos del sábado.

Wilmar Roldán, el árbitro más importante del país, estará a cargo del duelo de antioqueños entre Águilas Doradas y Medellín, partido en el que el Poderoso busca ratificarse entre los ocho; mientras que Águilas persigue su clasificación, a la espera de resultados.

Diego Ulloa, por su parte, conducirá el juego en Bogotá entre Millonarios y Alianza FC. Los azules quieren sellar su regreso a cuadrangulares luego de año y medio ausentes, aunte un equipo ya eliminado.

Finalmente, el juego en el Atanasio Girardot entre Atlético Nacional y Once Caldas contará con la dirección arbitral del bogotano Andrés Rojas. Nacional es líder y ya tiene asegurado el punto invisible; Once Caldas es octavo y busca mantenerse en el grupo de los ocho.

DEPORTIVO PASTO VS. JUNIOR FC

Árbitro Diego Ruiz Meta Asistente Nro. 1 Camilo Sánchez Bogotá Asistente Nro. 2 Fernando Castellanos Valle Cuarto Árbitro Héctor Rivera Nariño VAR Heider Castro Bogotá AVAR Ariel Quintana Córdoba

LLANEROS FC VS. BOYACÁ CHICÓ

Árbitro Carlos Márquez Bolívar Asistente Nro. 1 Sebastián Vela Bogotá Asistente Nro. 2 Brayan González Santander Cuarto Árbitro Jhon Parra Meta VAR Esnaider Pontón Bogotá AVAR Iván Ballesta Cundinamarca

INTERNACIONAL DE BOGOTÁ VS. INDEPENDIENTE SANTA FE

Árbitro Javier Villa Antioquia Asistente Nro. 1 John León Caldas Asistente Nro. 2 Jorge Narváez Cesar Cuarto Árbitro Steven Camargo Bogotá VAR Keiner Jiménez Cesar AVAR Camilo Colmenares Boyacá

MILLONARIOS FC VS. ALIANZA VALLEDUPAR FC

Árbitro Diego Ulloa Valle Asistente Nro. 1 Miguel Roldán Antioquia Asistente Nro. 2 Cristian Mosquera Valle Cuarto Árbitro Heiberth Calvo Bogotá VAR Luis Trujillo Valle AVAR Daniel Alzate Caldas

DEPORTIVO PEREIRA VS. AMÉRICA DE CALI

Árbitro Jhon Ospina Quindío Asistente Nro. 1 Jhon Gallego Caldas Asistente Nro. 2 Sebastián Bohórquez Cundinamarca Cuarto Árbitro Ferney Trujillo Casanare VAR David Nicolás Rodríguez Bogotá AVAR Gustavo Cortés Bogoté

CÚCUTA DEPORTIVO VS. JAGUARES FC

Árbitro Bismarks Santiago Atlántico Asistente Nro. 1 Andrés Julio Bolívar Asistente Nro. 2 Diego Urrego Cundinamrca Cuarto Árbitro Wilson Ortiz Norte VAR John Perdomo Huila AVAR Stivenson Celeita Bogotá

DEPORTIVO CALI VS. DEPORTES TOLIMA

Árbitro Carlos Ortega Bolívar Asistente Nro. 1 Alexander Guzmán Norte Asistente Nro. 2 Víctor Wilches Boyacá Cuarto Árbitro Julián Muñoz Valle VAR Nicolás Gallo Caldas AVAR Juan David Gutiérrez Meta

ATLÉTICO NACIONAL VS. ONCE CALDAS DAF

Árbitro Andrés Rojas Bogotá Asistente Nro. 1 William Crawford Córdoba Asistente Nro. 2 Elkin Charrys Bolívar Cuarto Árbitro Jonathan Paniagua Antioquia VAR Ricardo García Santander AVAR Johan Castro Bogotá

ÁGUILAS DORADAS VS. INDEPENDIENTE MEDELLÍN

Árbitro Wilmar Roldán Antioquia Asistente Nro. 1 Javier Patiño Meta Asistente Nro. 2 Johan Raigosa Antioquia Cuarto Árbitro Alejandro Moncada Antioquia VAR Leonard Mosquera Antioquia AVAR Jonathan Ballesteros Santander

ATLÉTICO BUCARAMANGA VS. FORTALEZA FC