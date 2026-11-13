José Pekerman sobre Néstor Lorenzo: “Hay que dejarlo trabajar y no sacar conclusiones rápidamente”

José Néstor Pekerman, entrenador que llevó a la Selección Colombia a los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, y que alcanzó los cuartos de final en la Copa del Mundo de 2014, habló en entrevista con Caracol Radio sobre el presente del equipo nacional y los desafíos que afronta Néstor Lorenzo de cara al próximo ciclo mundialista.

Uno de los principales temas de la conversación fue la renovación de la Selección Colombia después del Mundial de 2026. Frente a la aparición de nuevos jugadores, los posibles cambios en la plantilla y las expectativas que genera el proceso de Lorenzo, Pekerman pidió tranquilidad y paciencia para evaluar el trabajo del cuerpo técnico.

“Hay que tratar bien esta situación. Todo nuevo ciclo después que acaba un Mundial hay que tomarlo con tranquilidad. Yo sé que en Colombia estamos siempre, ya conozco que terminado un Mundial hay movimientos de todo tipo”, manifestó.

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El técnico argentino reconoció que es natural que exista expectativa por los futbolistas que empiezan a aparecer y por quienes podrían cerrar su etapa en el seleccionado, pero insistió en que los resultados y las decisiones iniciales no deben generar conclusiones apresuradas.

“Todo es necesario. Pero nada asegura nada. Hay que dejar trabajar, hay que dejar crecer, hay que aprender de las experiencias. Hay que dejar trabajar a Lorenzo, dejar a los jugadores ambientarse, hay que esperar, no sacar conclusiones de los partidos tan rápidamente”, agregó.

Pekerman también recordó el contexto en el que asumió la dirección técnica de Colombia, después de la ausencia en el Mundial de Sudáfrica 2010 y con una larga sequía de participaciones mundialistas que se extendía desde 1998. Para el entrenador, su llegada representó un desafío importante, motivado especialmente por el cariño que tenía hacia el país y por la confianza en los futbolistas colombianos.

Incluso recordó que inicialmente no tenía contemplado volver a dirigir selecciones nacionales después de su experiencia con Argentina, pero que Colombia era una excepción dentro de sus planes.

“Si hay una selección que me gustaría ir y siento que puedo ayudar, porque conozco y me gustan los jugadores, me gusta el país y me gusta estar en Colombia, es Colombia. Si nos ponemos de acuerdo, hablemos de las condiciones y estoy disponible”, recordó.

En ese sentido, también hizo referencia a la importancia de permitir que los entrenadores desarrollen sus proyectos sin interferencias. Recordó una pregunta que recibió en su primera conferencia de prensa en Colombia, relacionada con la posibilidad de que lo dejaran trabajar.

“Yo vengo a trabajar y si no me dejan, no es mi lugar este”, señaló.

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La Colombia sin James Rodríguez y el desafío de construir una nueva identidad

Otro de los asuntos centrales de la entrevista fue el futuro futbolístico de la Selección Colombia sin James Rodríguez como principal referente, un escenario que obliga al cuerpo técnico a encontrar alternativas y gestionar la aparición de nuevos talentos.

Pekerman explicó que la construcción de una idea de juego no puede depender únicamente de observar el rendimiento individual de los futbolistas en sus clubes. Para él, existe una diferencia importante entre el funcionamiento de un equipo que lleva tiempo trabajando junto y una selección que dispone de pocos entrenamientos antes de competir.

Como ejemplo, mencionó la actualidad de Argentina, que atraviesa uno de los ciclos más exitosos de su historia, aunque aclaró que las condiciones del fútbol actual son diferentes a las de las generaciones campeonas de 1978 y 1986.

“Hoy la selección tiene otra dinámica. No podemos dar opiniones si no conocemos, si no seguimos ni investigamos. Entonces hoy estamos en otra realidad”, explicó.

El argentino hizo especial énfasis en que los futbolistas nuevos necesitan tiempo para adaptarse a las exigencias del seleccionado y a las funciones que les asigna el entrenador.

“Yo digo que no se pueden probar jugadores en la selección, y si se los llama, hay que gestionar más que probar. Gestionar”, afirmó.

Pekerman argumentó que un jugador puede destacarse en su club porque conoce a sus compañeros, entiende sus movimientos y tiene determinadas libertades dentro del sistema. Sin embargo, esas condiciones no siempre se reproducen inmediatamente cuando llega a una convocatoria nacional.

“En dos o tres entrenamientos, previo a un partido amistoso, fecha FIFA, tú ahí no cambias la realidad de un equipo. Esos jugadores todavía no ganan la confianza para ser lo que pueden ser”, explicó.

Por eso, considera que el proceso de renovación necesita tiempo, serenidad y capacidad del cuerpo técnico para acompañar a los futbolistas en su adaptación.

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Pekerman recordó la remontada ante Chile en Barranquilla

Durante la conversación con Caracol Radio, el entrenador también volvió a uno de los partidos más recordados de su etapa al frente de Colombia: el empate 3-3 frente a Chile en Barranquilla, por las Eliminatorias al Mundial de Brasil 2014.

En aquel compromiso, la Tricolor perdía 0-3 al finalizar el primer tiempo y necesitaba sumar para acercarse a la clasificación. Pekerman recordó una de las decisiones tácticas que tomó para cambiar el desarrollo del encuentro: el ingreso de Macnelly Torres.

El entrenador explicó que no quería señalar individualmente a ningún futbolista por el resultado parcial y que entendía que la responsabilidad de lo ocurrido era colectiva.

“A mí no me gusta sacar un jugador cuando estamos perdiendo tres a cero porque sé que todo el mundo lo va a señalar con el dedo, como que es un culpable de lo que está pasando. Primero, no hay ningún culpable, porque si el equipo está así, son todos los culpables”, recordó.

La clave estuvo en modificar la función de Macnelly Torres, quien habitualmente se desempeñaba como volante creativo, pero recibió instrucciones para participar desde una posición más retrasada, como volante de recuperación y construcción.

Pekerman explicó que la intención era aprovechar su capacidad técnica y su visión de juego para conseguir el control del mediocampo, teniendo en cuenta que Chile, con la ventaja de tres goles, probablemente iba a replegarse durante la segunda parte.

“Este partido está en el banco, pero va a entrar, pero no en lo que él hace habitualmente. Yo estoy mirando el partido, no lo que él juega siempre en su club y lo que ha jugado en la selección”, relató.

El técnico esperaba que, con el paso de los minutos, Colombia pudiera encontrar espacios, acercarse al área rival y recuperar la confianza. La modificación terminó siendo determinante en una remontada que tuvo a Radamel Falcao García como protagonista con dos anotaciones, además del gol de Teófilo Gutiérrez.

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El consejo de Pekerman a Scaloni sobre la camiseta número 10

Finalmente, José Pekerman también aprovechó la entrevista para enviarle un mensaje a Lionel Scaloni, actual seleccionador argentino, pensando en el momento en que Lionel Messi deje de vestir la camiseta número 10 de la Albiceleste.

El entrenador pidió no apresurarse en la elección de un nuevo portador de ese dorsal y advirtió sobre la responsabilidad que puede representar para un futbolista, especialmente si se trata de un jugador joven.

“Yo le voy a decir a la distancia algo a mi amigo Scaloni. Lo conozco de chico y estuvo con nosotros. Lionel, no te apures con la camiseta. Lo que parece que no es tan importante es clave, aunque sea el número de una camiseta”, expresó.

Pekerman fue enfático en que Messi es un futbolista irreemplazable y que no se debe trasladar esa responsabilidad automáticamente a otro jugador.

“A Messi no lo va a poder reemplazar nadie. No lo carguemos de responsabilidad a cualquiera de los números diez, sobre todo a los jóvenes”, afirmó.

Incluso, durante la conversación surgió el nombre de Enzo Fernández como una posible alternativa, pero el argentino recordó que la elección no puede responder únicamente al rendimiento o a la posición de un futbolista.

“Hay que mirar los momentos de los jugadores, las experiencias, las edades, la personalidad. La personalidad, Riquelme tenía la personalidad para ponerse la diez”, concluyó.

De esta manera, Pekerman dejó varias reflexiones sobre los procesos de renovación en las selecciones nacionales, la importancia de respetar los tiempos de los entrenadores y la necesidad de entender que los referentes futbolísticos no se reemplazan simplemente con un cambio de nombres o de dorsales.