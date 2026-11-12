Colombia vs. Chile: prográmese con el penúltimo partido de la selección en el año

Colombia vs. Chile: prográmese con el último partido de la selección en el año. (Photo by Chris Arjoon/Icon Sportswire via Getty Images) / Icon Sportswire

La selección colombiana de fútbol tendrá sus dos últimos encuentros del año este mes de noviembre. El primer juego, en la ciudad de Cali, será el próximo viernes 13 de noviembre a las 7:00PM y será el primero de dos partidos frente a Chile.

La última vez que ambas selecciones se enfrentaron fue el 15 de octubre de 2024, partido correspondiente a las Eliminatorias de cara a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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Rendimiento en los más recientes amistosos

En la pasada fecha FIFA, jugada a finales de septiembre y principios de noviembre, la selección de Chile se enfrentó a las tres anfitrionas del mundial y tuvo un desempeño negativo, consiguiendo tan solo una victoria en tres partidos. Dicho triunfo lo logró frente a la selección mexicana 2-0, mientras que sus dos partidos anteriores los perdió: 1-0 frente a Canadá y 4-2 contra Estados Unidos.

Por parte de la Tricolor, tuvo un balance regular, sumando una victoria, un empate y una derrota. El empate fue el primero de los resultados, cuando quedó 1-1 contra México, en el siguiente partido perdió por la mínima diferencia frente a Paraguay y en el cierre de la fecha venció 2-0 al combinado peruano.

Este será el partido número 45 entre ambas selecciones, que tiene un historial a favor de la Roja. Sin embargo, el último registro entre ambas selecciones fue un contundente 4-0 a favor de Colombia en Barranquilla. Dicho partido fue la décima fecha de las Eliminatorias 2026 y los goleadores fueron Dávinson Sánchez, Luis Díaz, John Durán y Luis Sinisterra

Caras nuevas en la Selección

Para esta convocatoria, igual que en la anterior, hay futbolistas que recibieron por primera vez en su carrera la oportunidad de representar a la selección absoluta. Estos nombres son: Daniel Mosquera, delantero del Hellas Verona y campeón del fútbol colombiano con Atlético Bucaramanga; Juan David Arizala, defensor de apenas 21 años que milita en el Udinese, también en italia; y la cara más llamativa, el atacante Camilo Mena, que juega en el Korona Kielce de Polonia.

Además de ellos, las caras jovenes que continúan con su reciente proceso son: Samuel Velásquez, Juan Manuel Rengifo, Daniel Arcila, Matías Orozco y Camilo Durán.

Programación del partido

Fecha y hora: Viernes 13 de noviembre - 7:00 p.m.

Lugar: Estadio Pascual Guerrero, Cali

Competición: Amistoso internacional