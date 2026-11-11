Colombia alista su ilusión mundialista: estas son las figuras de la Sub-17 para Catar 2026. (Photo by Christian Alvarenga/Getty Images) / Christian Alvarenga

La Selección Colombia Sub-17 ya tiene definidos sus 21 convocados para disputar la Copa Mundial de la categoría, que se llevará a cabo en Catar entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre de 2026. El entrenador Fredy Hurtado dio a conocer la lista definitiva con la que buscará trasladar al escenario internacional el buen rendimiento que llevó al combinado nacional a conquistar el título del Sudamericano.

Entre los nombres más destacados de la convocatoria aparecen José Escorcia, Samuel Martínez y Gorka Abascal, tres futbolistas que han despertado interés por su proyección y actualidad deportiva. La nómina combina jugadores de Atlético Nacional, Independiente Medellín, Deportivo Cali y otros clubes del fútbol colombiano, además de un representante de las divisiones inferiores del Real Madrid.

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Figuras de cara a Catar

Uno de los principales focos de atención estará sobre Samuel Martínez, mediocampista de Atlético Nacional que ya fue fichado por el Liverpool de Inglaterra. El volante, de 17 años, se incorporará al conjunto inglés en la temporada 2027/28, cuando alcance la mayoría de edad. Su llegada a los Reds se concretó después de destacarse en el Sudamericano Sub-17, torneo en el que fue una de las piezas importantes para conseguir el título.

Otro nombre para seguir es José Escorcia, delantero de Atlético Nacional y uno de los grandes protagonistas de la conquista continental. El atacante terminó el Sudamericano con cuatro goles y dos asistencias. Además, marcó un doblete frente a Brasil en las semifinales y anotó en la final ante Argentina.

También sobresale Gorka Abascal, futbolista de la cantera del Real Madrid. El jugador forma parte del proceso de desarrollo del conjunto español y representa una de las apuestas internacionales más interesantes de esta generación.

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Los rivales de Colombia

La Tricolor integrará el Grupo L junto a Japón, Honduras y Serbia, selecciones frente a las que buscará conseguir uno de los cupos para la siguiente ronda.

El debut colombiano será el sábado 21 de noviembre frente a Japón, a las 10:30 a. m. (hora colombiana). Posteriormente, se medirá con Honduras el martes 24, a las 7:30 a. m., y cerrará su participación en la fase de grupos el viernes 27 frente a Serbia, a las 8:00 a. m.

Con el objetivo de mantener el protagonismo que consiguió en el Sudamericano, Colombia afrontará el reto mundialista con una generación que combina talento, proyección internacional y experiencia competitiva.

*Todos los horarios en hora colombiana.

Lista de Convocados

1.⁠ ⁠Adrián Mosquera – Independiente Medellín

2.⁠ ⁠Anderson Murillo – Independiente Medellín

3.⁠ ⁠Camilo Blandón – C.D. Estudiantil

4.⁠ ⁠Edwin Echeverría – Atlético Nacional

5.⁠ ⁠Edwin Estrella – Belén La Nubia-Arco Zaragoza

6.⁠ ⁠Eider Carrillo – Independiente Medellín

7.⁠ ⁠Gorka Abascal – Real Madrid C.F. (ESP)

8.⁠ ⁠Jacky Muñoz – Barranquilla F.C.

9.⁠ ⁠Jhan Moreno – Atlético Nacional

10.⁠ ⁠José Escorcia – Atlético Nacional

11.⁠ ⁠Juan Fori – C.D. Estudiantil

12.⁠ ⁠Luigi Ortiz – Deportivo Cali

13.⁠ ⁠Luis Maturana – Independiente Medellín

14.⁠ ⁠Matías Caicedo – Independiente Yumbo

15.⁠ ⁠Miguel Agámez – Barranquilla F.C.

16.⁠ ⁠Samuel Martínez – Atlético Nacional

17.⁠ ⁠Samuel Martínez – Envigado F.C.

18.⁠ ⁠Santiago Romaña – Fortaleza F.C.

19.⁠ ⁠Santiago Vallecilla – Deportivo Cali

20.⁠ ⁠Simón Rojas – Atlético Nacional

21.⁠ ⁠Weiner Martínez – Envigado F.C.

DT: Fredy Hurtado Abadía