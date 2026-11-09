Néstor Lorenzo respondió a Lucas González: “Prefieren hablar en la prensa”

Néstor Lorenzo respondió a las declaraciones de Lucas González, entrenador de Atlético Nacional, quien había expresado su inconformidad por la convocatoria de jugadores de , entre ellos Rengifo y Samuel Velásquez, para la Selección Colombia.

En entrevista con Gol Caracol, el seleccionador nacional defendió las decisiones de su cuerpo técnico y consideró injustos los cuestionamientos hacia el equipo antioqueño por aportar futbolistas a las diferentes categorías de la Tricolor.

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“Yo lo escuché a Lucas, me parece que es injusto porque Nacional le aporta a todas las selecciones, gracias a su proceso formativo y competitivo desde hace muchos años, le aporta a las selecciones nacionales y para el club debería ser un orgullo que estén los jugadores convocados”, manifestó Lorenzo.

El entrenador también se refirió a las comparaciones con otros equipos y explicó que cada convocatoria responde a circunstancias particulares. Para ejemplificarlo, recordó lo sucedido con los arqueros Álvaro Montero y Camilo Vargas, quienes tuvieron diferentes planes de convocatoria durante las fechas FIFA.

“En cuanto a compararse con otro equipo, cada situación es distinta. Si querés te aclaro lo que dijo Montero y todo”, señaló inicialmente.

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Posteriormente, explicó cómo había coordinado las convocatorias de ambos guardametas: “Antes de la fecha previa le llamé a Vargas y le dije, no vas a venir, vas a venir en la próxima. Y Montero va a venir en esta y no va a venir en la próxima. Montero también era necesario invocar la fecha anterior y yo lo traje porque estaba programado así”.

Lorenzo también dejó claro que existe disposición para dialogar directamente con los entrenadores de los clubes cuando tengan inquietudes sobre las convocatorias, aunque cuestionó que algunos prefieran expresar sus inconformidades públicamente.

“Pero si no me llaman, me pueden llamar y yo les explico a los técnicos también, pero prefieren hablar en la prensa”, expresó.

El seleccionador insistió en que los clubes deberían valorar la presencia de sus futbolistas en la Selección Colombia y cuestionó las críticas que recibe dependiendo de si convoca o no jugadores del campeonato local.

“Y lo otro es que para el club debe ser un orgullo muy grande tener jugadores en la selección. Cuando no llamo jugadores del fútbol local dicen que no miro la liga. Cuando llamo jugadores del fútbol local se quejan porque los llamo”, afirmó.

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Finalmente, Lorenzo se refirió al calendario del fútbol colombiano y de las fechas FIFA, aclarando que no es el encargado de establecer la programación de las competencias. Además, manifestó su inconformidad por tener que salir a responder públicamente a los cuestionamientos.

“El calendario no lo armo yo, de la fecha FIFA, del torneo local o de las fechas. Está todo aclarado, yo lo tengo claro”, sostuvo.

Y concluyó con un mensaje dirigido a los entrenadores que tengan reparos frente a sus decisiones: “Me gustaría que me pregunten, no me gusta salir a aclarar cosas después de que me atacan o que resultan hablando así”.