Fecha 5 de la UEFA Nations League: Día y hora de los mejores partidos de la jornada

La UEFA Nations League 2026/27 se acerca a su definición. Entre el jueves 12 y el martes 17 de noviembre se disputarán las dos últimas jornadas de la fase de grupos, con varias selecciones buscando asegurar su clasificación y otras intentando cerrar de la mejor manera su participación en los mejores 8.

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La quinta jornada tendrá algunos de los encuentros más atractivos del calendario. El jueves 12 de noviembre, Italia recibirá a Francia a las 2:45 PM, hora colombiana; mientras que Inglaterra se medirá con Croacia y República Checa enfrentará a España, ambos partidos también a las 2:45 PM. Previamente, Turquía y Bélgica abrirán la jornada a las 12:00 PM.

El viernes 13 de noviembre, Países Bajos jugará contra Grecia y Serbia se enfrentará a Alemania, los dos compromisos serán a las 2:45 PM. El sábado 14, Portugal recibirá a Dinamarca a la misma hora, en uno de los duelos destacados de la jornada.

La sexta y última fecha también tendrá partidos de alto nivel. El domingo 15 de noviembre, Francia se enfrentará a Turquía y Bélgica jugará contra Italia, a las 2:45 PM. Además, España recibirá a Inglaterra en un duelo que promete ser uno de los más atractivos de la jornada.

El lunes 16, Alemania se medirá con Países Bajos a las 2:45 PM, mientras que el martes 17 se cerrará la fase de grupos con Portugal vs. Gales y Dinamarca vs. Noruega, también a las 2:45 PM.

Fecha y hora de los partidos más destacados de la jornada:

Jueves 12 de noviembre:

Turquía vs. Bélgica / 12:00 PM

/ 12:00 PM Italia vs. Francia / 2:45 PM

/ 2:45 PM República Checa vs. España / 2:45 PM

/ 2:45 PM Inglaterra vs. Croacia / 2:45 PM

Viernes 13 de noviembre:

Países Bajos vs. Grecia / 2:45 PM

/ 2:45 PM Serbia vs. Alemania / 2:45 PM

Sábado 14 de noviembre:

Portugal vs. Dinamarca / 2:45 PM

Domingo 15 de noviembre:

Bélgica vs. Italia / 2:45 PM

/ 2:45 PM Francia vs. Turquía / 2:45 PM

/ 2:45 PM España vs. Inglaterra / 2:45 PM

Lunes 16 de noviembre:

Alemania vs. Países Bajos / 2:45 PM

Martes 17 de noviembre: