Bayern Múnich da buenas noticias sobre la recuperación de Luis Díaz

Luis Díaz en su regreso a las prácticas con el Bayern Múnich / X: @FCBayern.

En medio del parón en el fútbol europeo por la definición de la Liga de Naciones de la UEFA, Bayern Múnich ha entregado buenas noticias sobre la recuperación de Luis Díaz.

A través de sus redes sociales, el conjunto Bávaro informó que Lucho volvió a hacer trabajo de campo junto al resto de sus compañeros, cumpliendo con los tiempos establecidos de su recuperación.

“Próximo paso hacia el regreso. Luis Díaz realiza durante el parón de partidos internacionales su programa de recuperación en la Säbener Straße y por primera vez pudo volver a participar en ejercicios con el equipo”, informó el club, junto a una imagen de Díaz en la práctica.

Luis Díaz se lesionó el pasado 21 de octubre, durante el juego de Liga de Campeones entre el Bayern Múnich y el Arsenal. Tras realizarsele los respectivos exámenes médicos, se comprobó que el guajiro “sufrió un desgarro muscular leve en el isquiotibial izquierdo”.

Debido a la lesión, Lucho se ha perdido cinco partidos con el Bayern, entre ellos el duelo de Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid, donde el equipo alemán se terminó imponiendo 0-2 en España.

¿Cuándo volvería Luis Díaz?

El parón por la fecha FIFA le permitirá a Lucho ponerse a punto en su recuperación, perdiéndose, claramente, los juegos amistosos de la Selección Colombia ante Chile. Desde un principio se especuló que estuviera de vuelta para el juego de Liga de Campeones ante el Lille el próximo 25 de noviembre; no se descarta que esté disponible para el día 20 del mismo mes, cuando reciban al Colonia.

Luis Díaz acumula cinco anotaciones y una asistencia en 11 partidos disputados con el Bayern Múnich en la presente temporada, entre Bundesliga, Champions, Copa de Alemania y Supercopa de Alemania.