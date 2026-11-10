“Muy feliz de ver tantos jugadores jóvenes”: Gustavo Puerta y Juan David Cabal

La Selección Colombia continúa reuniendo a sus convocados en Cali para preparar los partidos amistosos frente a Chile. En medio de la concentración, Gustavo Puerta y Juan David Cabal atendieron a los medios de comunicación y compartieron sus sensaciones sobre el nuevo llamado, el presente del equipo y los futbolistas jóvenes que comienzan a tener protagonismo en el combinado nacional.

Juan David Cabal: “La camada está bien, la camada está fuerte”

El defensor colombiano se refirió a los nuevos jugadores que han llegado a la Selección Colombia durante el ciclo de Néstor Lorenzo y destacó el aporte de los clubes al desarrollo del talento nacional.

“No, la camada está bien, la camada está fuerte. La verdad que muy feliz de ver tantos jugadores, nuevos jugadores jóvenes que están surgiendo. Eso habla muy bien del fútbol colombiano, habla muy bien de todos los equipos que están aportando con sus jóvenes a la selección y al fútbol extranjero. Entonces, la verdad que muy feliz, tanto por ellos, tanto por mí, por estar aquí”, expresó.

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Sobre el conocimiento que tiene del próximo rival, Chile, Cabal reconoció que todavía no han tenido mucho tiempo para analizarlo, teniendo en cuenta que apenas están llegando a la concentración.

“Hasta ahora, hasta el momento no lo hemos visto mucho, porque apenas acabamos de llegar, pero obviamente sabemos que Chile es una selección fuerte y hay que afrontar el partido seriamente”, comentó.

Gustavo Puerta: “Es un placer y un honor siempre volver a vestir esta camisa”

Por su parte, Gustavo Puerta manifestó su alegría por recibir una nueva convocatoria y continuar haciendo parte del proceso de la Selección Colombia bajo las órdenes de Néstor Lorenzo.

“Con mucha ilusión. Para mí es un placer y un honor siempre volver a vestir esta camisa, representar a mi país. Y bueno, no hay nada más lindo que volver acá a esta ciudad tan hermosa, que es tan futbolera. Y bueno, esperando ya el viernes poder salir a esa cancha y hacer las cosas bien”, aseguró.

El mediocampista también habló sobre su experiencia en el fútbol europeo y lo que ha significado su llegada al Olympiacos de Grecia, equipo con el que atraviesa un buen momento tanto en el ámbito local como internacional.

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“Bueno, creo que el Olimpiakos es un club grande. Cuando hablamos del Olimpiakos, a veces no sabemos de la grandeza que tiene ese club. Y bueno, ahorita muy contento por el presente que tenemos, tanto personal como también en el club. Venimos haciendo las cosas bien, tanto en la liga como en Europa. Intento siempre estar jugando, tener mi nivel para poder estar acá”, explicó.

De esta manera, los dos futbolistas continúan sumándose a los trabajos del combinado nacional, que prepara sus compromisos amistosos frente a Chile, con el objetivo de aprovechar esta nueva fecha internacional y seguir fortaleciendo el proceso de cara a los próximos retos.