MinAmbiente llamó “hipócrita” a congresista por cuestionar la minería mientras usa tecnología

El representante a la Cámara, Marco Hincapié; y el ministro de Ambiente, Fabio Arjona. Tomadas de internet.

Tolima

Fuertes palabras usó el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, en contra del representante a la Cámara por el Tolima, Marco Emilio Hincapié, durante un debate de control político en el Congreso de la República.

El alto funcionario del Gobierno nacional tildó de incoherente y hasta de hipócrita al congresista del Pacto Histórico por sus manifestaciones de rechazo a posibles proyectos mineros en el país. Lo hizo durante un debate sobre la minería ilegal en el sur del Tolima.

“Me parece un poco extraño, representante, que usted habla de la minería en términos generales como un desastre. Y alguien que utiliza un iPhone, que utiliza más de 50 minerales, y toma gaseosa en una lata de aluminio, y tiene un reloj inteligente que también usa más de 50 minerales. Hay una total incoherencia en su planteamiento”, esgrimió Arjona.

En su exposición, el jefe de la cartera de Ambiente defendió los proyectos mineros que se puedan desarrollar bajo el control del Estado, en lugar de dejarle el camino abierto a la minería ilegal, que escapa al control institucional.

“Es fácil criticar la minería ilegal y no la legal, mientras se disfrutan todos sus beneficios. Lo verdaderamente coherente no es oponerse, sino mirar cómo se hace de la mejor manera posible, cómo los impactos ambientales se mitigan o eliminan”, señaló.

Sin embargo, durante su intervención, el ministro de Ambiente fue todavía más contundente y elevó el tono de sus palabras contra el representante Hincapié.

“Criticar la minería mientras se depende de ella todos los días sin reconocer una realidad resulta bastante contradictorio, por no decir un poco hipócrita”, aseveró.

En una reciente visita a Ibagué, el vicepresidente José Manuel Restrepo anunció que expondrán los minerales críticos que hay en el Tolima ante inversores extranjeros, en medio de la denominada “Milagro Week”, que se cumplirá en Nueva York. El anuncio ha generado cuestionamientos desde algunos sectores políticos del departamento.