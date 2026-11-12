Se cumplen 41 años de la tragedia de Armero: esta será la programación conmemorativa

Tolima

Este viernes 13 de noviembre se conmemorarán los 41 años de la tragedia de Armero, que dejó más de 22.000 muertos en 1985. Para recordar y rendir homenaje a las víctimas, la Alcaldía Municipal, la Gobernación del Tolima y el Gobierno nacional tienen preparada una amplia agenda.

En diálogo con Caracol Radio, el alcalde de Armero Guayabal, Mauricio Cuéllar, indicó que la jornada de conmemoración iniciará a las 8:00 de la mañana en el denominado Campo Santo de las ruinas de Armero, puntualmente en la parroquia San Lorenzo.

“Vamos a iniciar los temas litúrgicos desde las 8:00 de la mañana con misas cada dos horas, como es lo acostumbrado, hasta las 2:00 de la tarde, que tendremos la última misa, que va a ser oficiada por el obispo de la Arquidiócesis del Líbano. Y posteriormente vamos a tener lo que habitualmente acostumbramos con nuestros hermanos armeritas para esta conmemoración”, indicó Cuéllar.

Se trata de la tradicional lluvia de pétalos, que serán arrojados desde el cielo por la Fuerza Aeroespacial Colombiana, y los honores a cargo del Ejército y la Policía Nacional, que realizarán presentaciones militares.

Sin embargo, la programación se extenderá a lo largo del fin de semana con las Ferias del Maíz y la Mujer Emprendedora, que se realizarán los días sábado y domingo en el casco urbano de Armero Guayabal. “El domingo también vamos a tener el reencuentro de armeritas en el parque Omaira Sánchez. Vamos a brindarles un espacio a ellos y tener un espacio de diversión y participación”, detalló.

Este 2026 será el primer año en el que se cuente, para un aniversario de la tragedia, con la restaurada parroquia San Lorenzo, que recientemente ganó un premio en la Bienal Colombiana de Arquitectura y Urbanismo, en la categoría de Arquitectura Efímera.

“Ahora estamos a la espera de proyectos como el Centro de Gestión Integral del Riesgo del Tolima que tendría la Nación. El municipio ya le entregó el lote de cuatro hectáreas a la Gobernación, y ellos tienen $4.500 millones para los estudios y diseños”, refirió Cuéllar sobre el proyecto que espera convertir a Armero Guayabal en el epicentro de atención de emergencias a nivel nacional.

Por último, el alcalde invitó a los tolimenses y colombianos a acompañar durante el puente festivo a las familias de las víctimas de la tragedia de hace 41 años, visitando las denominadas ruinas de Armero o Campo Santo.