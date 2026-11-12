Disminución de sillas en los vuelos hacia Ibagué afecta al sector turismo del Tolima

Tolima

En diálogo con Caracol Radio Zulma Barrios, directora de Cotelco en el Tolima, reveló que el año 2026 no ha sido exitoso para el sector hotelero como fue el 2025, situación que queda evidenciada en el decrecimiento del 4%.

“La proyección que nosotros tenemos para cierre de este año se encuentra entre el 58% y el 62%, decreciendo en cuatro puntos acumulados respecto al año pasado. Básicamente esto obedece a los costos altos de operación, la disminución de sillas en las frecuencias de Avianca, no hubo repunte en visitantes en la semana santa y la coyuntura de la segunda vuelta Presidencial previo a las fiestas”, dijo Zulma Barrios, directora de Cotelco en el Tolima.

Además, la dirigente gremial resaltó que el panorama negativo no es para todo el gremio “Hay algunos hoteleros que tienen unas ofertas distintas que se mantienen con ocupaciones interesantes, pero hay otros que compiten con las viviendas turísticas, ellos presentan una baja ocupación a nivel departamental”.

Po otra parte, sostuvo que desde el gremio hotelero se le ha insistido al Gobierno Nacional para que se haga la regulación del registro nacional de turismo con el fin que la competencia sea equilibrada con las viviendas turísticas.

¿Cómo afecta el aumento de la presencia de las disidencias de las Farc en el sur del Tolima?

Según Zulma Barrios, directora de Cotelco en el Tolima, para el turismo es fundamental que exista seguridad en el territorio porque esto brinda la tranquilidad que las personas buscan para el descanso.

“El departamento del Tolima tiene muchos municipios por visitar, vivir experiencias, que son seguros, tenemos al norte del Tolima Honda, Mariquita, Líbano, Alvarado, Venadillo entre otras poblaciones que gozan con una tranquilidad muy grande”, manifestó.

Finalmente, sostuvo que en el Tolima se pueden vivir experiencias que llevan al turista desde climas fríos a altas temperaturas “El departamento será siempre una región para disfrutarla todo el año”.