Tabla de posiciones de LaLiga: Barcelona vence al Atlético y se mantiene líder

El compromiso más atractivo de la fecha enfrentó a Atlético de Madrid y Barcelona. El conjunto local se adelantó en el marcador con una anotación de Giuliano Simeone al minuto 10, pero los dirigidos por Hansi Flick reaccionaron y encontraron en Fermín López a su gran figura. El mediocampista marcó al 45′ y al 66′ para sellar el triunfo 1-2 de los visitantes.

Le puede interesar: DT de Santa Fe Femenino, crítico con Conmebol: “Esto no es una Libertadores, es un Sudamericano”

Atlético de Madrid 1-2 FC Barcelona

Barcelona consiguió una importante victoria en su visita al Atlético de Madrid. Giuliano Simeone adelantó a los locales, pero Fermín López marcó por duplicado para darle la vuelta al marcador y asegurar los tres puntos del conjunto azulgrana.

Ampliar Cerrar

Villarreal 2-0 Getafe

El Submarino Amarillo hizo respetar su casa y consiguió una victoria frente al Getafe. Con un buen desempeño en la segunda mitad, el equipo local aseguró tres puntos importantes en el campeonato.

Real Sociedad 1-0 Rayo Vallecano

Real Sociedad se quedó con una ajustada victoria en el Reale Arena. Un gol en el complemento fue suficiente para superar al Rayo Vallecano y sumar tres puntos en la jornada.

Elche 0-2 Real Betis

Real Betis consiguió un triunfo sólido en su visita al Elche. El conjunto verdiblanco impuso sus condiciones y sumó tres puntos que le permiten mantenerse en la cuarta posición.

Celta de Vigo 0-0 Levante

Celta de Vigo y Levante igualaron sin goles en el Abanca Balaídos. Ambos equipos tuvieron dificultades para encontrar efectividad en ataque y terminaron repartiendo puntos.

Tabla de posiciones de LaLiga