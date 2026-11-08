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08 nov 2026 Actualizado 23:49

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Liga Española

Tabla de posiciones de LaLiga: Barcelona vence al Atlético y se mantiene líder

La jornada 12 de LaLiga llegó a su final este domingo 8 de noviembre con una victoria fundamental del FC Barcelona en su visita al Atlético de Madrid.

MADRID, SPAIN - NOVEMBER 08: Fermin Lopez of FC Barcelona celebrates after scoring his team&#039;s second goal during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match between Atletico de Madrid and FC Barcelona at Riyadh Air Metropolitano stadium on November 08, 2026, in Madrid, Spain. (Photo By Oscar J. Barroso/Europa Press via Getty Images)

MADRID, SPAIN - NOVEMBER 08: Fermin Lopez of FC Barcelona celebrates after scoring his team's second goal during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match between Atletico de Madrid and FC Barcelona at Riyadh Air Metropolitano stadium on November 08, 2026, in Madrid, Spain. (Photo By Oscar J. Barroso/Europa Press via Getty Images) / Europa Press Sports

MADRID, SPAIN - NOVEMBER 08: Fermin Lopez of FC Barcelona celebrates after scoring his team&#039;s second goal during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match between Atletico de Madrid and FC Barcelona at Riyadh Air Metropolitano stadium on November 08, 2026, in Madrid, Spain. (Photo By Oscar J. Barroso/Europa Press via Getty Images)
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El compromiso más atractivo de la fecha enfrentó a Atlético de Madrid y Barcelona. El conjunto local se adelantó en el marcador con una anotación de Giuliano Simeone al minuto 10, pero los dirigidos por Hansi Flick reaccionaron y encontraron en Fermín López a su gran figura. El mediocampista marcó al 45′ y al 66′ para sellar el triunfo 1-2 de los visitantes.

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Atlético de Madrid 1-2 FC Barcelona

Barcelona consiguió una importante victoria en su visita al Atlético de Madrid. Giuliano Simeone adelantó a los locales, pero Fermín López marcó por duplicado para darle la vuelta al marcador y asegurar los tres puntos del conjunto azulgrana.

Villarreal 2-0 Getafe

El Submarino Amarillo hizo respetar su casa y consiguió una victoria frente al Getafe. Con un buen desempeño en la segunda mitad, el equipo local aseguró tres puntos importantes en el campeonato.

Real Sociedad 1-0 Rayo Vallecano

Real Sociedad se quedó con una ajustada victoria en el Reale Arena. Un gol en el complemento fue suficiente para superar al Rayo Vallecano y sumar tres puntos en la jornada.

Elche 0-2 Real Betis

Real Betis consiguió un triunfo sólido en su visita al Elche. El conjunto verdiblanco impuso sus condiciones y sumó tres puntos que le permiten mantenerse en la cuarta posición.

Celta de Vigo 0-0 Levante

Celta de Vigo y Levante igualaron sin goles en el Abanca Balaídos. Ambos equipos tuvieron dificultades para encontrar efectividad en ataque y terminaron repartiendo puntos.

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