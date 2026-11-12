Manchester United despidió a Michael Carrick; su reemplazo podría ser histórico

El Manchester United confirmó este jueves el despido de su entrenador, Michael Carrick, después de completar el peor inicio de temporada del club en cuarenta años y tras permanecer apenas seis meses en el cargo.

“Tras un decepcionante arranque de temporada, el club ha llegado a la conclusión, extremadamente difícil, de que necesitamos un cambio para lograr nuestros objetivos”, señala el club en un breve comunicado oficial.

Pese a ello, el club dedicó palabras afectuosas para Carrick: “Michael es, y siempre será, una leyenda del Manchester United. Igual que lo hizo como jugador, se ha comportado con los mejores valores de dedicación y de profesionalismo en este tiempo de regreso al club”, subrayan.

Los favoritos a asumir el banquillo de Old Trafford son el británico Eddie Howe, que no dirige desde que se marchó del Newcastle United el pasado verano, y el alemán Julian Nagelsmann, que dirigió a Alemania en la pasada Copa del Mundo. La intención del United es tenerlo cerrado de cara a la visita a Anfield contra el Liverpool del próximo 22 de noviembre.

Un nombramiento podría ser histórico

También suena con mucha fuerza el argentino Mauricio Pochettino, aunque el argentino renovó con la selección de Estados Unidos hasta después del Mundial de 2030 y cuenta con una cláusula de varios millones para marcharse. Según la BBC, en las últimas horas se está convirtiendo en la primera opción del club.

De concretarse la llegada de Pochettino, sería un nombramiento histórico para el legendario equipo de Old Trafford, dado que nunca en su historia ha sido dirigido por un director técnico no europeo.

El club, que en su comunicado no menciona ningún nombre, solo promete “nombrar a un sucesor permanente (no interino) tan pronto como sea posible”.

Carrick asumió el rol de interino en enero, tras la marcha del portugués Rúben Amorim, y firmó en mayo un contrato de dos temporadas como entrenador permanente. Las esperanzas en que pudiera revertir el declive del club, basándose en un final de temporada en el que clasificó al United a Champions después de dos años de ausencia, estaban ahí.

Sin embargo, el arranque de campaña no ha sido el esperado, con un solo triunfo en Premier League que les ha posicionado terceros por la cola (en zona de descenso) con ocho puntos de treinta posibles, además de algunas goleadas dolorosas que han encajado y partidos en los que se dejaron puntos pese a jugar contra uno menos, como en el derbi de Mánchester y contra el Tottenham Hotspur. En Champions League son decimoséptimos con seis unidades de doce.

Carrick parecía haber encarrilado su permanencia en el club, al menos hasta después del parón, gracias a los dos últimos resultados. El United le remontó un 0-2 al Roma en la Champions e igualó un 0-2 y un 2-4 al Aston Villa el fin de semana, con dos tantos en el tiempo de descuento incluidos.

Pese a estos brotes verdes, tras nueve partidos sin ganar, la directiva de Old Trafford se reunió este miércoles en Mónaco con Jim Ratcliffe, dueño del club, y ha tomado la decisión de despedir a Carrick y comenzar la búsqueda de un nuevo técnico, el octavo desde que se fue Alex Ferguson en 2013.

Durante su etapa en el United, Carrick ha tenido que lidiar con un verano decepcionante en cuanto a fichajes, lo que desembocó en la crítica hacia la directiva de jugadores como Lisandro Martínez, e incluso conatos de rebeldía en el propio vestuario, con el caso Bruno Fernandes. El capitán fue castigado un partido en el banquillo por quejarse de las tácticas de Carrick y su cuerpo técnico en la derrota por 4-1 contra el Como.

El técnico, además, ha tenido que pasar por el mal trago de dirigir el entrenamiento de este martes y el de este miércoles, pese a que era un secreto a voces y se había filtrado ya en la prensa inglesa que iba a ser despedido.