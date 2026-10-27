El video de Mbappé que causó discordia entre LaLiga de España y la nación de China

Un video del francés Kylian Mbappé ocasionó toda una crisis diplomática entre China y LaLiga de España. Una respuesta del crack francés sobre su meme favorito terminó generando rechazo de todo el país.

Mbappé fue consultado por cuál era el meme que más le divertía sobre él, el jugador del Real Madrid recordó un vide donde está en su rostro en la imagen del expresdente Mao Zedong; sin embargo, al referirise a este, lo calificó como un “dictador chino”.

De inmediato se produjo el rechazo absoluto, la televisión estatal decidió no retransmitir más, de momento, todos los partidos de LaLiga de España. Por su parte, dos empresas asiáticas finalizaron de inmediato sus contratos de patrocinio con el jugador del Real Madrid.

Dongpeng, compañía de bebidas, y Mengniu, empresa de lacteos chinos, rompieron de inmediato sus lazos con el jugador francés, quien este martes terminó segundo en la elección del Balón de Oro.

Mbappé ofreció disculpas

Entendiendo lo sucedido, Kylian Mbappé ofreció disculpas por la situación, con un comunicado publicado a través de sus redes sociales.

“Durante una entrevista reciente, reaccioné ante una imagen en la que yo mismo aparecía representado. Mi comentario fue desafortunado y hoy entiendo que hirió a muchas personas en China y a integrantes de la comunidad china de todo el mundo”, comentó.

Añadió: ”Pido disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas por mis palabras. Esa no era, en absoluto, mi intención. Siento un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y lamento sinceramente lo ocurrido".

Tebas también se disculpó

Javier Tebas, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, publicó un extenso trino en sus redes sociales ofreciendo disculpas en nombre de LaLiga

“La Liga lamenta profundamente el malestar y la ofensa causados en China por las declaraciones de Kylian Mbappé. Entendemos el daño que estas declaraciones han provocado. En nombre de La Liga, presento mis más sinceras disculpas al pueblo chino”, manifestó.

¿Quién fue Mao Zedong?

Mao Zedong fue el principal líder del partido comunista y el fundador de la actual República Popular China. Nació en 1893 y murió en 1976. Si bien se le recuerda como el fundador del Estado Moderno, también se le vincula con décadas de represión y sufrimiento, a raiz de las millones de muertes que se produjeron por la hambruna, generada por el aceleramiento de la industrialización y transformación de la agricultura.