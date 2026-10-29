América de México volvería a la carga por Nelson Deossa: buscaría ficharlo en diciembre

El América de México no se olvida de Nelson Deossa y buscaría nuevamente su fichaje en el próximo mercado de transferencias, que se abrirá en diciembre. El mediocampista colombiano ya estuvo en los planes del conjunto mexicano a mitad de año, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto.

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Santiago Baños, presidente deportivo del club, reconoció que una de las prioridades de la institución es incorporar un volante para completar la plantilla. En declaraciones a TUDN, el dirigente recordó que no pudieron concretar las llegadas de Deossa y Luis Chávez durante la última ventana de fichajes, aunque dejó abierta la posibilidad de volver a intentarlo.

“Sí, un volante, un 8, nos quedamos cortos en la contratación en la última ventana. Desafortunadamente, se presentó la oportunidad de Luis Chávez y la oportunidad de Nelson Deossa, no pudimos cerrar a ninguno por diferentes factores, pero ahora en diciembre trataremos, si no son ellos dos, alguien más que pueda llegar a llenar ese hueco para estar completos”, explicó Baños.

Sin embargo, el traspaso no sería sencillo. En el intento anterior, el Real Betis habría solicitado cerca de 15 millones de dólares por el pase del colombiano, pero la decisión del jugador de continuar en Europa impidieron avanzar en el negocio.

El propio Deossa había manifestado su intención de permanecer en el fútbol español para luchar por un lugar en el equipo. Su situación deportiva ha mejorado y ha ganado la confianza del entrenador Manuel Pellegrini.

Durante este semestre, el volante ha disputado 13 partidos entre LaLiga y la Champions League. Su continuidad en el Betis será un factor importante para definir su futuro, mientras el América evalúa otras opciones para fortalecer el mediocampo de cara a la siguiente temporada.