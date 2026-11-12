Líderes comunales del Huila denuncian temor por presión de grupos armados y procesos judiciales

Neiva

La preocupación crece entre los dirigentes comunales del Huila por las presiones que ejercen los grupos armados ilegales sobre los presidentes de las juntas de acción comunal. Según denuncian, la situación se ha complicado en los últimos meses, con un aumento del temor y nuevos escenarios que afectan el ejercicio de sus funciones.

A este panorama se suman investigaciones judiciales contra algunos líderes que, en determinadas circunstancias, habrían terminado involucrados en actividades por las exigencias de estas organizaciones y sin contar con suficiente orientación jurídica. Esta situación, ha generado intimidación y temor entre los representantes comunitarios.

El líder comunal Luis Soto, expreso que “cuando un grupo armado ordena a un presidente de junta convocar a una reunión, este puede verse obligado a cumplir para proteger su vida y la de su familia. Por eso consideran que asistir o citar a estos encuentros bajo coacción no puede interpretarse automáticamente como complicidad”.

Desde el movimiento comunal también advierten que no respaldarán a quienes voluntariamente promuevan reuniones o actividades en favor de organizaciones armadas, porque su trabajo está orientado al desarrollo comunitario y no a la violencia. Sin embargo, solicitan a la Fiscalía tener en cuenta las condiciones de presión que enfrentan los dirigentes en los territorios.