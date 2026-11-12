Capturan en Suaza a presunto integrante de la Segunda Marquetalia

Neiva

En la vereda La Unión, zona rural de Suaza, tropas del Batallón la Novena Brigada, en coordinación con la SIJIN de la Policía Huila, capturaron en flagrancia a un hombre señalado de integrar la Red de Apoyo a Estructuras Residuales de la Segunda Marquetalia.

Según las autoridades, el detenido pertenecería a la comisión Teófilo Forero, estructura Oscar Mondragón, y presuntamente tendría funciones de apoyo a este grupo armado ilegal en los municipios de Suaza y Acevedo.

El mayor Víctor Macario Linares Beltrán, comandante del Batallón de Infantería Liviana N.° 27 Magdalena, explicó: “de acuerdo con las labores de inteligencia, el capturado conocido con el Alias de Davinson, presuntamente estaría encargado de identificar comerciantes para facilitar cobros extorsivos, así como de adelantar actividades de proselitismo y citaciones intimidatorias en los municipios de Suaza y Acevedo”.

Durante el procedimiento, las tropas incautaron una granada de fragmentación IM26, un arma de fuego traumática, un teléfono celular, una mira telescópica marca Bushnell para fusil y un elemento táctico de uso privativo de las Fuerzas Militares.