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12 nov 2026 Actualizado 12:23

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Carrotanque cargado de combustible cayó a un abismo y terminó incinerado en la vía Gigante-Garzón

La emergencia se registró en el sector de Los Altares. El percance vial ocasiono un enorme incendio forestal.

Hasta el momento, no se ha entregado información de las condiciones de los ocupantes del vehículo. Foto Redes Sociales.

Hasta el momento, no se ha entregado información de las condiciones de los ocupantes del vehículo. Foto Redes Sociales.

Hasta el momento, no se ha entregado información de las condiciones de los ocupantes del vehículo. Foto Redes Sociales.
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Una emergencia se presentó en la Ruta 45 que comunica a los municipios de Gigante y Garzón, en el departamento del Huila, luego de que un carrotanque que transportaba combustible cayera en una zona de abismos y terminara envuelto en llamas. El accidente ocurrió en el sector conocido como Los Altares.

Como Daniel Eduardo Quintero Montoya, fue identificado el conductor que murió luego de que el carrotanque de combustible que conducía se saliera de la vía. Organismos de socorro y autoridades locales, que adelantaron labores para controlar la conflagración, y asegurar el área.

El automotor habría perdido el control por circunstancias que todavía no han sido establecidas. Tras la caída, se produjo un incendio vehicular y posteriormente por el combustible se originó incendio forestal en la zona, generando zozobra, entre los habitantes del lugar

Cabe señalar que este sector es considerado de riesgo para los conductores por las características de su trazado y las condiciones de la carretera, mientras continúan las labores de atención y verificación de lo ocurrido. Se espera que las investigaciones permitan establecer las causas del siniestro y determinar si hay personas afectadas por el incendio.

José Lisardo Moreno Ramírez

José Lisardo Moreno Ramírez

Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...

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