Latin Grammy 2026: El Best New Artist Showcase celebró a las nuevas voces de la música latina

El Best New Artist Showcase 2026 se convirtió en una celebración de las nuevas voces de la música latina. El evento se realizó el 10 de noviembre en el club KAOS del Palms Casino Resort, en Las Vegas, y reunió a los once nominados a la categoría de Mejor Nuevo Artista, quienes llevaron al escenario sus propuestas musicales.

La velada estuvo presentada por el grupo mexicano Reik, que acompañó una noche en la que el talento emergente fue el protagonista. Los artistas que se presentaron fueron Delilah, FABIAN, Loulu Gilberto, Arath Herce, Macario Martínez, maye, Sofía Monroy, Kendall Peña, Dora Sanches, ARIA VEGA y Zeca Veloso.

Durante sus actuaciones, los once nominados rindieron homenaje al cancionero latinoamericano a través de interpretaciones en vivo que recorrieron distintos ritmos y géneros de la región. Las presentaciones incluyeron canciones en español, portugués e inglés, mostrando la diversidad de sonidos y estilos que hacen parte de la música latina.

El showcase también contó con la participación de reconocidos artistas como Pedro Capó, Tiê Castro, Leiva, Jenni Mosello, Yami Safdie, Joaquina, Sofi Saar, Yahritza y Su Esencia, y Pablo Alborán, quienes estuvieron como presentadores durante la jornada.

Las actuaciones estuvieron acompañadas por una banda de seis músicos bajo la dirección musical de Marcos Sánchez, productor, arreglista y pianista ganador del Latin Grammy.

Con esta edición, el Best New Artist Showcase reafirmó su propósito de visibilizar a los nuevos talentos de la música latina y brindarles un espacio para compartir su trabajo ante la industria. La celebración destacó la diversidad artística de una generación que continúa abriendo camino y construyendo nuevas historias dentro de la música.