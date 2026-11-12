Precio y cotización del dólar en Venezuela HOY 12 de noviembre de 2026

El dólar estadounidense es usado recurrentemente en la economía venezolana. Aunque el país mantiene como moneda oficial el bolívar, la divisa internacional es utilizada de forma habitual.

Es por ello que el Banco Central de Venezuela (BCV) publica diariamente la cotización oficial del dólar, una tasa que también sirve de referencia para calcular el costo de algunos trámites y servicios que se liquidan en moneda extranjera.

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Banco Central de Venezuela

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la tasa oficial del dólar para este jueves, 12 de noviembre, se ubicará en 904,44 bolívares venezolanos (VES) por cada dólar.

Lo que frente al reporte del 11 de noviembre de 2026 permite entender que la divisa decrece 2,83 bolívares venezolanos frente a la divisa extranjera.

La entidad aparte de fijar la tasa oficial del dólar, menciona otras divisas internacionales, las cuales están establecidas de la siguiente manera para este miércoles:

Euro (EUR):1.003,49 bolívares (VES).

bolívares (VES). Yuan chino (CNY): 135,60 bolívares (VES).

bolívares (VES). Lira turca (TRY): 18,00 bolívares (VES).

bolívares (VES). Rublo ruso (RUB): 10,94 bolívares (VES).

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Banco de Venezuela

El Banco Central de Venezuela (BCV) da a conocer las cotizaciones de compra y venta de la divisa en las principales entidades bancarias del país.

Las tasas reportadas por el BCV para este jueves son las siguientes:

Banco Mercantil:

Compra: 954,87 // Venta: 907,00

Banesco:

Compra: 931,27// Venta: 1074,87

Banco Exterior:

Compra: 913,31 // Venta: 1064,98

N58 Banco Digital:

Compra: 918,78 // Venta: 917,67

BanCaribe:

Compra: 1072,81 // Venta: 1080,11

Otras instituciones:

Compra: 965,13 // Venta: 958,02

Los valores ponderados entregados por el Banco Central de Venezuela. Es por ello que las cotizaciones pueden presentar variaciones dependiendo de la institución financiera y del tipo de operación que realice.

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Precio del petróleo WTI

El petróleo West Texas Intermediate (WTI), uno de los principales referentes del mercadeo internacional, abrió la jornada con una cotización de 87, 25 dólares por barril. Frente al cierre anterior, el crudo registró una ganancia de 0,95%, reflejando una tendencia al alza. Durante el día, se espera que alcance un precio máximo de 87,74 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicó en 85,21 dólares.

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Antecedentes penales Venezuela

El certificado de antecedentes penales puede solicitarse de forma virtual y gratuita a través del portal habilitado por las autoridades venezolanas. No obstante, la plataforma permite realizar el trámite de acuerdo con el último dígito del documento:

Lunes: 1 y 6.

1 y 6. Martes: 2 y 7.

2 y 7. Miércoles: 3 y 8.

3 y 8. Jueves: 4 y 9.

4 y 9. Viernes: 5 y 0.

Para obtener el certificado, siga los siguientes pasos:

Ingrese al portal oficial del Consulado de Venezuela o acceda directamente al siguiente enlace: http://certificacioninternacional.mijp.gob.ve/paginas/CU_normas/

o acceda directamente al siguiente enlace: http://certificacioninternacional.mijp.gob.ve/paginas/CU_normas/ Inicie sesión con su usuario o regístrese si aún no tiene una cuenta.

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