Dólar HOY 12 de noviembre de 2026 en Colombia: la divisa inicia la jornada manteniendo su valor

El dólar estadounidense es la moneda más usada dentro del mercado internacional y desempeña un papel clave en la compra y venta de productos, entre los que se encuentran el oro, el carbón, las flores, el café y el petróleo. Es por ello que las variaciones en su cotización influyen en distintas áreas de la economía colombiana, razón por la que su comportamiento es monitoreado diariamente por ciudadanos, empresarios e inversionistas.

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Dólar hoy Banco de la República

Para este 12 de noviembre, la divisa moneda extranjera inicia la jornada con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.297,07 pesos colombianos, según el Banco de la República de Colombia.

Frente al reporte del 11 de noviembre de 2026, se permite entender que la moneda extranjera comienza la jornada del jueves sin cambios.

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En cuanto esta el dólar hoy en Colombia

En Colombia, los valores de compra y venta en las casas de cambio se definen de manera independiente. Para este 12 de noviembre, las cotizaciones de la divisa en las principales ciudades del país se encuentran de la siguiente forma:

Bogotá D.C.: Compran a $3,210 - Venta a $3.270

Compran a $3,210 - Venta a $3.270 Medellín: Compran a $3.180 - Venta a $3.280

Compran a $3.180 - Venta a $3.280 Cali: Compran a $3.120 - Venta a $3.250

Compran a $3.120 - Venta a $3.250 Cartagena: Compran a $3.750 - Venta a $3.980

Compran a $3.750 - Venta a $3.980 Cúcuta: Compran a $3.270 - Venta a $3.310

Compran a $3.270 - Venta a $3.310 Pereira: Compran a $3.730 - Venta a $3.800

El precio de venta suele ser mayor que el de compra; por ello se recomienda comparar las tasas antes de realizar cualquier operación de cambio de divisas.

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Precio del euro

El euro, moneda utilizada por los países que integran la eurozona y una de las divisas con mayor circulación en el comercio internacional, inicia la jornada con una tasa de cambio equivalente a $3.632,10 pesos colombianos. Frente al cierre anterior, la divisa registró un decrecimiento de $42,30 pesos colombianos, lo que representa una variación del -1.15%.

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Dólar australiano

El dólar australiano es la moneda oficial de Australia y se distingue a nivel mundial por ser el pionero en el uso de billetes de polímero, es decir, piezas de dinero fabricadas con un plástico especial y flexible en lugar de usar el papel tradicional de algodón. Inicia la jornada con una tasa de cambio equivalente a $2.252,52 pesos colombianos. Lo que, en comparación con datos anteriores, representa un decrecimiento de $10,79 pesos colombianos y una variación de -10.79%.

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Precio del petróleo WTI

El petróleo West Texas Intermediate (WTI), uno de los principales referentes del mercadeo internacional, abrió la jornada con una cotización de 87, 25 dólares por barril. Frente al cierre anterior, el crudo registró una ganancia de 0,95%, reflejando una tendencia al alza. Durante el día, se espera que alcance un precio máximo de 87,74 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicó en 85,21 dólares.

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Bitcoin hoy

Bitcoin es una criptomoneda descentralizada que no está respaldada por un banco central ni pertenece a un país en particular, y cuyo valor está determinado principalmente por la oferta y la demanda en los mercados.

Para la jornada de este 12 de noviembre, la cotización de Bitcoin frente al dólar estadounidense registra un valor de 72.554,9 dólares, lo que representa una variación de -1.229,2 dólares frente a los datos registrados. Con este comportamiento, la criptomoneda pierde 1,65%.

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