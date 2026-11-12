Grupo B Torneo de Ascenso: Deportes Quindío toma ventaja y aprovecha el empate de Real Cartagena

La cuarta fecha de los cuadrangulares semifinales del Grupo B del Torneo se disputó este miércoles 11 de noviembre. La jornada comenzó con el empate 2-2 entre Real Cundinamarca y Real Cartagena, mientras que, en el compromiso de fondo, Deportes Quindío vence 1-0 a Tigres en el estadio Centenario de Armenia.

Real Cundinamarca 2-2 Real Cartagena

Real Cartagena rescató un punto en su visita a Real Cundinamarca, en un compromiso que terminó igualado 2-2 en el estadio Municipal de Mosquera. El conjunto local se fue al descanso con una ventaja de dos goles, gracias a las anotaciones de Carlos Zambrano, al minuto 31, y Jhojan Amaya, al 42. Sin embargo, el equipo cartagenero reaccionó en la segunda parte y consiguió la igualdad con los tantos de Mauro Manotas, al 68, y Luis Tafur, al 82. En los minutos finales, el VAR intervino para anular una anotación de Jerónimo Rodríguez que le habría dado la victoria al conjunto local. Además, Onel Acosta fue expulsado en el tiempo de adición.

Deportes Quindío 1-0 Tigres FC

Deportes Quindío se impone ante Tigres en el estadio Centenario de Armenia, en el compromiso que cierra la cuarta fecha del Grupo B. Después de una primera mitad sin goles, el conjunto local consiguió ponerse en ventaja durante el segundo tiempo von gol de Juan Pablo Ibargüen al minuto 48′ y con este resultado, llega parcialmente a nueve puntos, consolidándose en el liderato del cuadrangular. Por su parte, Tigres permanece con cinco unidades y pierde la oportunidad de acercarse al primer lugar.

Tabla de posiciones Grupo B