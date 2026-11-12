En Cartagena, HUC atendió nueve lesionados por accidentes de tránsito e intolerancia

En las últimas horas el Hospital Universitario del Caribe reporta la atención de nueve heridos por diferentes hechos en Cartagena.

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El centro asistencial, dio cuenta sobre cuatro lesionados por siniestros viales, un herido con arma de fuego, dos por arma contundente y dos por arma blanca.

La Urgencia del Hospital Universitario del Caribe se encuentra en alerta amarilla durante todas las Fiestas de la Independencia, pero indicó que se hace necesario que los ciudadanos festejen con calma, tranquilidad y control de emociones para que no termine en la Urgencia.

“Si va a conducir no consuma licor, si desea salir en su vehículo elija un conductor que esté sobrio. Festeje entre sus conocidos, para evitar inconvenientes con extraño y no manipule pólvora ni permita por ningún motivo que los niños lo hagan. Sea prudente y ayude a bajar las cifras de siniestros viales y muertes por accidentes en las Fiestas de la Independencia, con relación al año 2025″, dijo el HUC.