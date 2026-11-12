Más de 700 artistas bolivarenses desfilaron en el Bando de Cartagena

Cartagena vivió una jornada histórica con la participación de más de 700 artistas provenientes de distintos municipios de Bolívar en el tradicional Desfile del Bando de la Independencia, una de las celebraciones culturales más importantes de la ciudad. Los grupos folclóricos llevaron a las calles la música, las danzas, los ritmos y las tradiciones que representan la riqueza cultural de todo el departamento.

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La participación masiva de los artistas bolivarenses fue posible gracias a la visión del gobernador Yamil Arana Padauí, quien ha impulsado una agenda cultural que busca visibilizar y exaltar el talento de los municipios de Bolívar, fortaleciendo su presencia en los grandes escenarios culturales de la región. Por primera vez, delegaciones de diferentes territorios del departamento se unieron de manera significativa a esta celebración, convirtiéndose en protagonistas de una fiesta que también pertenece a todo Bolívar.

Con sus trajes, coreografías y expresiones tradicionales, los más de 700 artistas demostraron que Bolívar es un departamento que baila, canta y preserva con orgullo sus raíces. Su participación en el Desfile del Bando deja un mensaje claro: la cultura bolivarense está viva, tiene talento y merece ocupar cada vez más espacios en los grandes eventos del Caribe y de Colombia.

Participantes:

Son de Negros

- Bailarines Negros Cimarrones de Mahates

- Músicos Negros Cimarrones de Mahates

- Bailarines Nueva Generación San Cristóbal

- Músicos Nueva Generación San Cristóbal

- Bailarines San Cristóbal Negros Azules

- Músicos San Cristóbal Negros Azules

- Bailarines Corp. Son de Negro Magín Díaz

- Músicos San Cristóbal Negros Azules

- Bailarines Jimagua Soplaviento

- Bailarines Soplaviento Raíces de Mi Tierra

- Músicos Soplaviento Raíces de Mi Tierra

- Bailarines Soplaviento Herencia de Mis Abuelos

- Bailarines Soplaviento Herencia de Mis Abuelos

Enanos de Cicuco

- Bailarines y Caminantes Enanos de Cicuco

- Músicos Enanos de Cicuco

Farotas de Talaigua

- Bailarines Farotas de Talaigua

- Músicos Farotas de Talaigua

Banda San Sebastián de Zambrano

- Músicos Banda San Sebastián de Zambrano

- Bailarinas Banda San Sebastián de Zambrano